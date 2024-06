HDsolar présente une technologie innovante de support de suivi et des solutions d'intégration PV-TES à Intersolar 2024.





MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- HDsolar, l'un des principaux fabricants de supports de suivi photovoltaïques, a présenté ses principaux produits, tels que les freins et les paliers articulés en deux parties pour les supports de suivi, et a partagé sa disposition prospective et ses progrès en matière de recherche et développement dans l'intégration photovoltaïque-thermique-stockage d'énergie et l'intégration de la chaîne de l'industrie de l'énergie hydrogène à Intersolar Europe 2024, attirant l'attention de nombreuses personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'industrie.

Amélioration de l'efficacité des centrales électriques grâce aux produits de base du système de suivi

HDsolar a été le premier à développer des produits de freinage qui résolvent fondamentalement le problème de la résonance du vent et peuvent résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 55 m/s. Son utilisation intégrée au système de contrôle permet de passer d'une poutre rigide à une poutre flexible à n'importe quelle position. Il est applicable à une variété de conditions météorologiques telles que les vents violents, les chutes de neige, la grêle, etc. ainsi qu'à une variété de scénarios de terrain tels que les montagnes, les déserts et les zones humides.

Son palier de maintien en deux parties auto-développé peut automatiquement corriger et ajuster la position de la broche lorsque l'erreur de coaxialité de la broche est causée par un vent fort, une ondulation du terrain, une erreur d'installation, etc. En même temps, il peut également réaliser un montage radial de la broche, ce qui augmente l'efficacité de l'installation de plus de 20 %.

Conformément à la tendance d'intégration PV-TES, promouvoir la R&D de produits de support de projet photovoltaïque thermique

Face au problème du stockage de l'énergie dans l'industrie de la production d'énergie photovoltaïque, HDsolar encourage activement la recherche et le développement de nouveaux produits. La technologie de contrôle du champ de miroirs photo-thermiques présentée à l'exposition offre une solution énergétique plus efficace et plus économique, qui a attiré l'attention et suscité des commentaires favorables.

Mise en place d'une chaîne industrielle de l'hydrogène pour créer un nouveau point de croissance

L'hydrogène est considéré comme un élément important de l'énergie du futur. HDsolar travaille activement à l'intégration de la chaîne industrielle de l'hydrogène, dans le but de promouvoir l'application diversifiée et le développement durable de l'énergie propre et de fournir des solutions énergétiques plus diversifiées.

HDsolar est un fabricant de premier plan de suiveurs photovoltaïques, avec une capacité de production annuelle de plus de 6 000 MW, plus de 100 brevets et un total cumulé de 15 GW de suiveurs de montage, et a fourni des solutions de systèmes de montage photovoltaïques de haute qualité à plus de 50 pays et régions dans le monde.

