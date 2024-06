QPS annonce une nouvelle direction pour ses opérations mondiales de recherche clinique





QPS, l'un des principaux organismes de recherche contractuelle (ORC) à l'échelle mondiale, a le plaisir d'annoncer une nouvelle direction pour ses opérations de recherche clinique. Ce nouveau leadership clinique permettra de continuer l'harmonisation des affaires médicales mondiales, des affaires réglementaires, des services de données et des unités d'opérations cliniques avec les essais cliniques de phase I de QPS. Les capacités mondiales optimisées aideront QPS à satisfaire le besoin d'agilité, de flexibilité et de rapidité dans une communauté de développement médicamenteux en évolution rapide.

« L'arrivée de M. Derek Grimes au sein de l'équipe de direction mondiale de QPS renforcera notre capacité à collaborer entre les unités opérationnelles afin d'offrir des programmes complets de développement clinique sur mesure afin de mieux se préparer à un avenir dominé par les programmes biologiques et de thérapie avancée et une demande d'essais cliniques accélérés », déclare Benjamin Chien, président du conseil, président et CEO, QPS.

M. Derek Grimes, vice-président exécutif de QPS et responsable mondial de la recherche clinique, est un dirigeant aguerri avec 26 ans d'expérience en matière de santé et de recherche clinique dans les établissements universitaires et privés. Il a joué un rôle central dans le développement d'organismes de soins de santé et de recherche clinique et a été le responsable opérationnel de plusieurs centaines de programmes de recherche clinique pour des organismes universitaires et privés. La vaste expérience et les contributions de Grimes dans ce domaine ont fait de lui un leader respecté de la recherche clinique et de la gestion des soins de santé. Plus récemment, Grimes a occupé le poste de vice-président principal des opérations cliniques chez Frontage Laboratories, où il a dirigé les opérations pour la division des services cliniques.

« Je suis ravi d'intégrer l'équipe et je me réjouis à la perspective de commencer le travail. La capacité mondiale de QPS en tant qu'ORC offre un potentiel considérable et l'alignement optimisé du leadership au sein des unités profitera énormément à nos clients », explique Grimes.

En 2022, QPS a annoncé une transformation complète vers une organisation structurée à l'échelle mondiale menant à la réalisation fluide de services d'essais précliniques, bioanalytiques et cliniques dans le monde entier. En parallèle, l'entreprise a officialisé ses services médicaux et réglementaires et a recruté de nouveaux dirigeants pour ces équipes. Cette structure améliorée a bénéficié à nos clients, car nos équipes collaborent désormais plus étroitement dans toutes les régions du monde. L'arrivée de Grimes renforcera encore la capacité de QPS à servir les clients biotech et pharma du monde entier.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est un organisme de recherche contractuelle (ORC) conforme aux BPL et aux BPC à service complet offrant la plus haute qualité de services de découverte, de bioanalyse et de développement de médicaments précliniques et cliniques. Petit laboratoire de bioanalyse en 1995, QPS est aujourd'hui un ORC à service complet avec 1 100 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie, et proposant des services élargis de R&D sous contrat pharmaceutique avec une expertise particulière dans les domaines de la pharmacologie, du métabolisme médicamenteux et de la pharmacocinétique, de la toxicologie, de la bioanalyse, de la médecine translationnelle, des essais cliniques et des services de recherche clinique. Leader primé axé sur la bioanalyse et les essais cliniques, QPS est reconnu pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, une approche flexible de la recherche, la satisfaction des clients et des laboratoires et installations clés en main. Grâce à des améliorations continues des capacités et des ressources, QPS s'engage à fournir une qualité supérieure, des performances élevées et un service éprouvé à ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qps.com ou contactez-nous par email à l'adresse [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 juin 2024 à 21:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :