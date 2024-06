ONTARIO CRÉATIF DÉVOILE LE NOM DES LAURÉATS DU PRIX LITTÉRAIRE TRILLIUM 2024





Célébrer l'excellence littéraire des auteurs de la province

TORONTO, le 20 juin 2024 /CNW/ - Ontario Créatif est ravi de dévoiler le nom des lauréats de l'édition 2024 du Prix littéraire Trillium, la distinction la plus prestigieuse de la province dans ce domaine. Ce prix met à l'honneur l'excellence littéraire de trois auteurs ontariens.

Un roman à la structure riche qui sonde la complexité des rapports humains, un recueil de poèmes captivant qui retrace le vécu de personnes queer et des nouvelles émouvantes qui nous emmènent dans des voyages inattendus : ces oeuvres offrent un savant mélange de récits poussant à la réflexion et d'expériences émotionnelles profondes. Découvrez ces auteurs et leurs ouvrages primés ici.

Prix littéraire Trillium en langue française | LAURÉAT

Nicolas Weinberg , Vivre ou presque , Éditions L'Interligne





, , Éditions L'Interligne Prix littéraire Trillium en langue anglaise | LAURÉATE

Nina Dunic , The Clarion, Invisible Publishing

Prix de poésie Trillium en langue anglaise | LAURÉAT?E

A. Light Zachary, More Sure, Arsenal Pulp Press

CITATIONS

« Félicitations aux lauréats du Prix littéraire Trillium 2024, qui rejoignent un groupe de talents créatifs tenus en haute estime, parmi lesquels se trouvent des personnes bien connues, comme Alice Munro et Margaret Atwood. Grâce à la vision, à la créativité et à l'engagement des auteurs et des poètes de la province, nos histoires singulières et diverses sont célébrées au Canada et partout dans le monde. Le gouvernement de l'Ontario est fier de rendre hommage aux accomplissements extraordinaires d'écrivains talentueux et à des éditeurs qui contribuent énormément à notre culture, à notre héritage et à notre économie. »

~ Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« Ontario Créatif est ravi d'honorer les finalistes et les lauréats du Prix littéraire Trillium 2024 ainsi que leurs éditeurs. Depuis 37 ans, ce prix salue l'excellence littéraire et la communauté d'écrivains talentueux et novateurs de l'Ontario, dont nous sommes fiers de soutenir le secteur de l'édition - qui crée de la valeur pour la province sur le plan à la fois culturel et économique et fait connaître nos histoires à un lectorat national et international. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Lors de l'édition 2024, 13 finalistes étaient en lice pour les trois récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les éditeurs de ces ouvrages. (Document d'information disponible)





l'édition 2024, étaient en lice pour les trois récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les éditeurs de ces ouvrages. (Document d'information disponible) Le Prix littéraire Trillium / Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en oeuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien en marketing pour promouvoir les ouvrages primés.





, tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien en marketing pour promouvoir les ouvrages primés. Trois ouvrages figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise, lequel rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. Les lauréats du prix reçoivent 10 000 dollars , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien en marketing pour promouvoir les ouvrages primés.





poésie Trillium en langue anglaise, lequel rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. Les lauréats du prix reçoivent 10 , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien en marketing pour promouvoir les ouvrages primés. Cette année, Ontario Créatif n'a pas reçu le nombre de candidatures minimal requis pour décerner le Prix de poésie Trillium en langue française, décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), lancé à l'occasion du 20 e Prix Trillium. Alors que le Prix Trillium s'attache à promouvoir et soutenir des poètes franco-ontariens, d'anciens lauréats ont néanmoins fait l'objet d'une présentation spéciale pendant l'évènement, mettant en valeur la riche tradition de la poésie franco-ontarienne. Les fonds destinés aux poètes et aux éditeurs serviront à financer une campagne de marketing collective visant à accroître les ventes des ouvrages ontariens en français dans les librairies de tout le Canada . Le Prix du livre d'enfant Trillium sera décerné en 2025.





poésie Trillium en langue française, décerné en alternance avec le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), lancé à l'occasion du 20 Parmi les lauréats des éditions précédentes , on compte des auteurs de renommée internationale tels que Stuart Ross , Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand , Alice Munro , Margaret Atwood , Thomas King , Gilles Lacombe , Marguerite Andersen , Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux et François Paré.





L' Ontario abrite le plus grand secteur de l'édition du pays, qui apporte 980 millions de dollars à son économie et soutient 6 130 emplois par an.





abrite le plus grand secteur de l'édition du pays, qui apporte 980 millions de dollars à son économie et soutient 6 130 emplois par an. Le secteur de l'édition ontarien a engrangé 1,04 milliard de dollars de recettes d'exploitation en 2020, soit 63 % du total national.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Ontario Créatif est fier de superviser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour souligner, promouvoir et mieux faire connaître l'excellence et la diversité des écrivains ontariens et de leurs oeuvres.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir les industries de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

ontariocreates.ca/fr

