GIST Impact, un chef de file des données et analyses d'impact, reçoit un investissement d'UBS Next





GIST Impact, le leader des données et des analyses d'impact, annonce aujourd'hui un investissement d'UBS Next, la principale unité de capital-risque et d'innovation de la banque suisse universelle.

GIST Impact fournit une intelligence d'impact exploitable aux entreprises et aux investisseurs, les aidant ainsi à mesurer facilement leurs impacts environnementaux et sociaux. Les données et les logiciels de l'entreprise sont fondés sur une approche scientifique, spécifique à la localisation et alignée sur les normes, s'appuyant sur plus de 16 ans d'expérience dans la mesure et l'évaluation de l'impact. Ses clients comprennent certaines des plus grandes banques du monde, des fonds souverains et des entreprises technologiques de premier plan.

La fourniture de meilleures données d'impact est essentielle pour développer une transparence accrue pour que les investisseurs puissent les aider à gérer leurs portefeuilles. Les nouvelles réglementations et normes ont également renforcé les critères pour mesurer l'impact sur l'ensemble des chaînes de valeur, que ce soit en évaluant l'importance de l'impact dans le cadre de la directive sur l'information sur la durabilité des entreprises (CSRD) ou en évaluant l'impact sur le capital naturel dans le cadre du groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD).

L'investissement d'UBS Next soutiendra la poursuite de l'expansion des intégrations de produits de GIST Impact avec ses partenaires et le développement de solutions logicielles et de données d'impact propriétaires, y compris la préparation aux exigences CSRD et TNFD pour répondre aux besoins les plus pressants des clients.

Andre Hoffmann, cofondateur, GIST Impact, déclare : « Ce partenariat avec UBS marque un moment charnière pour GIST Impact alors que nous établissons de nouvelles normes sur la manière dont les entreprises et les investisseurs intègrent les considérations environnementales et sociales à leurs stratégies commerciales. Notre collaboration est plus qu'un investissement, c'est un engagement commun à promouvoir un avenir plus durable dans lequel la réussite financière est inextricablement liée à un impact positif sur la planète et la société. Nous sommes ravis d'unir nos forces à UBS pour promouvoir ce changement, en veillant à ce que nos clients ne soient pas seulement préparés pour l'avenir, mais qu'ils le façonnent aussi activement. »

« Nous pensons que la veille et les données d'impact exploitables aideront les investisseurs à gérer leurs portefeuilles de manière ciblée et à mettre en adéquation les opportunités et l'impact environnemental et social. Il s'agit d'une condition préalable à la création de résultats pérennes », déclare Sergio Ermotti, CEO, UBS.

« Nous sommes fiers de nous associer à UBS pour accélérer notre prochaine phase de croissance. Nos algorithmes de données d'impact et de veille permettent aux investisseurs de gérer leurs portefeuilles de manière à optimiser les résultats et l'impact social et environnemental », déclare Pavan Sukhdev, cofondateur et CEO, GIST Impact. « Nos plateformes d'évaluation d'impact aident également les entreprises à évaluer leurs impacts, leurs dépendances, leurs risques et leurs opportunités, contribuant ainsi à créer une valeur durable. »

À propos de GIST Impact

GIST Impact est un chef de file des données et des analyses d'impact, qui mesure, quantifie et évalue les impacts des entreprises sur la société et l'environnement depuis 16 ans. Avec une équipe de 120 spécialistes des données, ingénieurs, écologistes et économistes, GIST Impact fournit des données d'impact spécifiques à la localisation couvrant 14 500 entreprises. Depuis 2021, la société a automatisé ses systèmes pour fournir des impacts de portefeuille d'investissement, et ses clients comprennent des investisseurs représentant 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion ainsi que des sociétés mondiales de premier plan. GIST Impact s'associe également à certaines des plus grandes sociétés de conseil, réseaux d'affaires et plateformes fintech pour permettre la mesure de l'impact et le reporting sur les marchés mondiaux.

https://gistimpact.com/

20 juin 2024 à 19:55

