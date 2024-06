ASTRA 1P lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX





SES a annoncé ce jour le lancement réussi du satellite ASTRA 1P à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, aux Etats-Unis, à 17h35 heure locale.

Ce satellite en bande Ku augmentera et renforcera la principale position TV de SES sur 19,2 degrés Est, tout en permettant aux propriétaires et diffuseurs de contenus publics et privés, ainsi qu'aux organisations sportives, de toucher des audiences sur les plus grands marchés TV européens. ASTRA 1P permettra en outre la diffusion de contenus HD premium directement auprès des abonnés de HD+, le bouquet de chaînes télévisées allemandes diffusées en haute définition par SES.

Fabriqué par Thales Alenia Space, ASTRA 1P repose sur la plateforme 100 % électrique Spacebus NEO et possède 80 répéteurs capables de diffuser 500 chaînes TV HD. Ce satellite géostationnaire, le plus puissant à opérer depuis la position orbitale de 19,2° Est, prendra le relais des quatre satellites actuellement en service sur cette position pour continuer d'accomplir leur mission de desservir 119 millions de foyers TV.

« Nous sommes ravis qu'ASTRA 1P rejoigne notre flotte de satellites géostationnaires. Il incarne la prochaine génération des satellites à opérer depuis l'une de nos principales positions orbitales pour délivrer du contenu à des centaines de millions de téléspectateurs en Europe », a déclaré Adel Al-Saleh, CEO de SES. « Depuis le lancement d'ASTRA 1A en 1988, nos satellites n'ont jamais cessé d'offrir au public un service de télédiffusion de haute qualité. Ce nouveau satellite assurera la continuité en soutenant nos clients du secteur audiovisuel pendant encore de nombreuses années. »

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d'offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo de la plus haute qualité et en offrant des services de connectivité de données sans faille dans le monde entier. Fournisseur de solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES possède et exploite la seule constellation au monde constituée de satellites en orbite géosynchrone (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) pour offrir à la fois couverture mondiale et haute performance. SES s'appuie sur son réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. La société se positionne comme un partenaire de confiance auprès des plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo, ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte environ 6400 chaînes à 363 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. Basée au Luxembourg, la société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d'informations sur : www.ses.com

20 juin 2024 à 19:10

20 juin 2024 à 19:10