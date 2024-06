Plan montagne - Une aide financière de 187 500 $ pour la création d'un spectacle de cirque acrobatique dans les Laurentides





MONT-BLANC, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeanotte, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 187 500 $ au Sentier des cimes Laurentides pour contribuer à la création du spectacle acrobatique Là-haut, dont la première médiatique s'est tenue aujourd'hui.

Le projet résulte d'un partenariat entre la compagnie Vague de Cirque (Val-David) et Sentier des cimes Laurentides. Il s'agit d'un spectacle unique au Québec créé spécifiquement pour des prestations acrobatiques dans la tour panoramique du sentier des Cimes. L'infrastructure de la tour permettra aux spectateurs d'être à la hauteur des acrobates et d'avoir une vue inusitée et impressionnante sur ceux-ci.

Cette aide financière est octroyée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagnes ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe : soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

« La mise en valeur et la diversification des activités de montagne sur quatre saisons sont une priorité du gouvernement du Québec. Le soutien accordé aujourd'hui à Sentier des cimes Laurentides participe à accroître la vitalité de l'écosystème touristique des Laurentides. Félicitations aux promoteurs pour ce projet novateur qui permettra d'augmenter les retombées économiques pour la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis persuadée que ce nouveau spectacle acrobatique réalisé dans un cadre inédit contribuera à faire rayonner la région. D'ailleurs, j'invite les gens à venir y assister en grand nombre. Ils en auront assurément plein la vue avec le panorama enchanteur et toutes les prouesses qui seront effectuées! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nos montagnes, ici, dans les Hautes-Laurentides, sont des attraits exceptionnels. C'est NOTRE quartier des spectacles! Je suis ravie de voir que notre gouvernement donne les moyens au promoteur Sentier des cimes Laurentides de mettre en place un projet qui permettra aux citoyens de la circonscription de Labelle ainsi qu'aux visiteurs de partout de vivre une expérience mémorable et de profiter pleinement de notre magnifique nature. Je suis convaincue que ce spectacle acrobatique hors du commun attirera plus de visiteurs, au bénéfice des entreprises locales et de nos communautés. »

Chantale Jeanotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet original, appuyé par l'entremise du Plan montagne, contribuera au positionnement et à la structuration de l'offre touristique en montagne des Laurentides et à la prolongation des séjours dans notre région grâce à une offre alliant culture et nature. »

Martin Lacelle, directeur général de Tourisme Laurentides

« Nous sommes fiers et enchantés de présenter Là-haut, un spectacle de cirque novateur et grandiose. Ce ballet unique de haute voltige qui se déploie au coeur de la tour panoramique du sentier des Cimes incarne bien le caractère audacieux, l'accessibilité et la beauté de notre site en pleine nature. Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire Vague de Cirque, tous nos collaborateurs ainsi que les porteurs du Plan montagne des Laurentides qui, par leur soutien indéfectible, ont permis à ce projet visionnaire de voir le jour. »

Nicolas Joly, directeur général de Sentier des cimes Laurentides

Rappelons qu'une enveloppe de 500 600 $ avait été accordée pour le même site touristique à la MRC des Laurentides pour la réfection des bâtiments de l'ancienne pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré, dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique du ministère du Tourisme.

Les sommes allouées aux Plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars) du ministère du Tourisme, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).

