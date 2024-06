Midea Hiconics impressionne à Intersolar 2024 avec le lancement de sa gamme complète de produits innovants en matière d'énergie verte résidentielle





MUNICH, 20 juin, 2024 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology (« Midea Hiconics » ; SHE300048), une marque d'énergie verte sous l'égide de Midea, a récemment impressionné les visiteurs du salon Intersolar 2024 à Munich avec le lancement de sa gamme complète de produits d'énergie verte résidentielle, notamment des systèmes de stockage d'énergie résidentiels tout-en-un (RESS), des onduleurs photovoltaïques domestiques, des chargeurs de VE et des solutions photovoltaïques de balcon.

Présentées sur le stand C2 670, les solutions complètes d'énergie verte résidentielle de Midea Hiconics ont impressionné de nombreux visiteurs par leur excellent stockage de l'énergie photovoltaïque, leur conception moderne et leur technologie d'électrification avancée, y compris un dispositif de stockage domestique tout-en-un, comprenant un bloc-batterie avec un optimiseur CC-CC intégré utilisant un système parallèle à haute tension. À l'occasion du salon Intersolar 2024, Midea Hiconics a présenté 16 onduleurs innovants et bien construits qui comprennent une fonction de reconnaissance des ombres pour une production d'énergie efficace et une fonction (AFCI) de détection des arcs électriques, pour une mise en réseau intelligente et stable. TÜV NORD, TÜV SUD et TÜV Rhineland ont délivré les dernières certifications pour les batteries et les onduleurs de Midea Hiconics et l'entreprise a également obtenu la certification Witness Laboratory de TÜV NORD.

« Nous avons été ravis de présenter nos produits au cours d'Intersolar 2024, où nous avons pu constater qu'il est essentiel pour les entreprises leaders d'avoir la capacité de fournir des solutions avec une gamme de produits complète », a déclaré Hou Junfeng, directeur R&D de Midea Hiconics. « Cette approche est plus favorable à l'exploration des avantages et des arguments de vente. »

Compte tenu du renforcement continu des politiques d'investissement et de soutien aux énergies vertes dans les pays européens au cours de ces dernières années, la demande de produits de stockage d'énergie domestique a connu une croissance rapide. En tant que principale force motrice de Midea pour le développement de ce segment, Midea Hiconics a prospecté avec succès des marchés internationaux clés tels que l'Europe, l'Australie, l'Amérique et l'Afrique dans le cadre d'un circuit de commercialisation mondial.

Midea Hiconics, pour qui la qualité des produits est la priorité incontournable, développe continuellement des partenariats durables et mutuellement bénéfiques avec le plus haut niveau de sincérité. À cette occasion, des accords de coopération stratégique ont été signés avec des clients régionaux de France, de Turquie et d'ailleurs.

La transformation de Midea Hiconics est basée sur des efforts permanents en matière d'innovation technologique. En 2023, l'entreprise a investi 147,41 millions de yuans dans la R&D, soit une augmentation de 72,96 % par rapport à l'année précédente. Fort d'un réseau de 33 centres mondiaux de R&D, de 4 instituts de recherche majeurs et de plus de 50 laboratoires de base, Midea met la collaboration en matière de R&D au coeur de son activité. Outre l'augmentation des investissements en R&D, Midea Hiconics a intégré le système de production allégé de Midea et investi dans des lignes de production automatisées avancées, des salles blanches conformes à la norme 100 000 et des centres d'essai de haut niveau. Cela garantit une livraison efficace de produits de haute qualité, soutenue par des tests de qualité rigoureux effectués à l'aide d'instruments et d'équipements de pointe.

Le système d'assurance qualité de Midea pour les appareils électroménagers a renforcé les efforts d'amélioration de la qualité de Midea Hiconics. La grande expérience de Midea sur le marché des produits ménagers et ses fortes capacités en matière de conception esthétique ont largement influencé la conception des produits et l'expérience utilisateur de Midea Hiconics. Ses produits de rangement pour la maison privilégient à la fois la performance et l'esthétique, répondant ainsi aux désirs des familles modernes de vivre de manière écologique, efficace et intelligente.

À propos de Midea Hiconics

Créée en 2003, Midea Hiconics a été cotée à la bourse de Shenzhen sous l'abréviation « Hiconics » et le code boursier « 300048 » le 20 janvier 2010. En 2020, Midea Hiconics est officiellement intégrée au groupe Midea. En 2023, trois domaines d'activité principaux ont émergé, une large gamme de produits d'énergie verte résidentielle, des onduleurs haute et basse tension et lessolutions photovoltaïques de Midea.

Pour plus d'informations sur Midea Hiconics, veuillez consulter le site https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443693/2024_Intersolar_Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Products_Launch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443694/Midea_Hiconics_s_Strategic_Cooperation_Signing_Ceremony.jpg

