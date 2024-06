Oxford Global Resources élargit son expertise SAP avec l'acquisition de Linksap





Oxford Global Resources (« Oxford »), entreprise de services professionnels fournissant des services de recrutement et de conseil aux États-Unis et en Europe, a annoncé l'acquisition de Linksap Europe Limited (« Linksap »), un fournisseur leader de services de recrutement spécialisés SAP ® en Europe. Cette acquisition constitue une expansion stratégique des offres SAP ® haut de gamme existantes d'Oxford sur des marchés et des canaux de clientèle européens ciblés.

Cette collaboration marque une nouvelle étape excitante pour les deux entreprises. Linksap dispose d'un réseau de consultants extrêmement qualifiés, spécialisés dans l'écosystème des logiciels SAP ® dans divers secteurs d'activité, et d'une vaste couverture géographique permettant d'assister des clients dans plus de 40 pays. Linksap sert de complément à la pratique technologique existante d'Oxford, ce qui permet à l'entreprise d'étendre ses solutions SAP ® en Europe. Les cofondateurs de Linksap, Rupert Bassi et Alistair Coker, de même que l'ensemble de l'équipe de Linksap, ont rejoint Oxford et continueront à diriger Linksap à l'avenir.

Avec une équipe de direction qui cumule 75 ans d'expérience SAP ®, Linksap est un fournisseur de solutions de confiance pour ses clients depuis sa création. Rupert Bassi, cofondateur de Linksap, s'est réjoui de ce rapprochement. « Nous sommes très heureux de nous associer à Oxford et nous réjouissons d'apporter à Oxford notre expertise de la plateforme SAP®, nos solides relations avec les clients et notre réseau de spécialistes très qualifiés ». Alistair Coker, cofondateur de Linksap, a également fait part de son enthousiasme pour ce rapprochement : « Grâce à ce partenariat, Oxford et Linksap mettront à profit leurs forces combinées pour offrir des services et une valeur ajoutée supplémentaires à leurs clients et à leurs employés ».

« Nous sommes très impressionnés par l'expertise de Linksap, la qualité de son offre de services et sa couverture géographique », commente Rob McGuckin, directeur général d'Oxford. « Notre partenariat avec Linksap renforcera les capacités SAP ® d'Oxford en Europe et ajoutera de nouveaux clients qui pourront bénéficier de l'offre de services élargie d'Oxford sur l'ensemble des plateformes technologiques. »

À propos d'Oxford Global Resources

Oxford est un cabinet leader en recrutement de personnel spécialisé et en services de conseil aux États-Unis et en Europe. La société fournit à ses clients des talents spécialisés pour des missions dans les domaines de la technologie et des sciences du vivant. Oxford se concentre sur l'utilisation proactive de son réseau de professionnels hautement qualifiés afin que ses clients soient immédiatement reliés à l'expertise dont ils ont besoin. L'entreprise est connue pour sa capacité inégalable à fournir The Right Talent. Right now. ® Le siège d'Oxford se trouve à Beverly, dans le Massachusetts, et l'entreprise compte plus de 2 000 clients actifs aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante oxfordcorp.com.

À propos de Linksap Europe Limited

Linksap est un fournisseur leader de services de recrutement spécialisés haut de gamme pour l'écosystème logiciel SAP ® dans toute l'Europe. Linksap se consacre exclusivement au logiciel SAP ® et prend en charge des missions essentielles auprès de clients issus de nombreux secteurs et zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse suivante linksap.eu.

SAP ® est une marque déposée de SAP ®, SE. Ni Oxford Global Resources ni Linksap Europe Limited ne sont affiliés à SAP ®, SE, ni SAP ®, SE ne sponsorise ni n'approuve leurs activités ou leurs services.

