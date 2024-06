CAE inaugure le centre de Savannah (Géorgie) pour la formation des pilotes et des techniciens de maintenance sur l'avion Gulfstream





SAVANNAH, Ga., le 20 juin 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a inauguré aujourd'hui son premier centre de formation pour l'aviation d'affaires dédié à Gulfstream, qui sera un élément clé de la formation d'un grand nombre de pilotes et de techniciens de maintenance au cours des prochaines décennies. Situé à proximité du siège social de Gulfstream Aerospace Corp. à Savannah, le nouveau centre peut accueillir jusqu'à quatre simulateurs de vol (FFS). Le premier, un FFS Gulfstream G550, a été mis en fonction en janvier dernier, et le deuxième, un FFS Gulfstream G280, sera prêt pour la formation en juillet. Le programme de formation à la maintenance, qui comprendra la réalité virtuelle à la fine pointe de la technologie, sera offert sur les avions d'affaires Gulfstream G280, G650 et G500/G600. Le centre de Savannah est le cinquième centre de formation pour l'aviation d'affaires de CAE aux États-Unis.

« Le siège social de Gulfstream se trouve à Savannah depuis plus de 50 ans », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « Je suis convaincu que CAE tirera parti des mêmes bienfaits que cette collectivité nous offre depuis que nous y sommes établis et, bien entendu, de la main-d'oeuvre incroyable qui se trouve ici. »

« L'inauguration du centre de formation de CAE Savannah est une étape charnière pour la formation avancée et l'expérience client que nous offrons aux exploitants de Gulfstream, ce qui fait en sorte qu'il est plus pratique que jamais pour les pilotes et techniciens de maintenance de Gulfstream de s'entraîner avec CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « CAE Savannah est une vitrine d'innovation. La réalité virtuelle, par exemple, sera utilisée dans les éléments théoriques et pratiques de notre programme de formation à la maintenance. CAE Risetm sera également utilisé dans tous les simulateurs, permettant aux instructeurs d'utiliser une technologie qui fournit des informations et des données pour enrichir la formation des pilotes sur simulateur. »

CAE Risetm utilise des renseignements fondés sur des métriques et des données de télémétrie pour fournir aux instructeurs des données objectives pendant la formation en vol, leur permettant de se concentrer sur l'évaluation des compétences générales. La technologie, développée par CAE tant pour la formation des pilotes civils que militaires, fournit également des analyses pour détecter de manière proactive et ultimement, pour aborder les tendances émergentes en matière de sécurité dans l'industrie.

Le centre de formation de Savannah représente un jalon important dans la croissance du réseau de centres de formation pour l'aviation d'affaires de CAE et son engagement à contribuer à répondre à la demande mondiale de 32 000 pilotes d'avions d'affaires* et de 74 000 techniciens de maintenance d'avions d'affaires supplémentaires d'ici 2032. CAE a maintenant cinq centres consacrés à la formation pour l'aviation d'affaires aux États-Unis (New Jersey, Nevada, Texas, Floride et Géorgie) ainsi que dans son centre à Montréal, pour compléter sa présence nord-américaine.

À PROPOS DE LA FORMATION POUR L'AVIATION CIVILE DE CAE

CAE Aviation civile élève et fait progresser la performance humaine en fournissant des solutions de formation globales et immersives aux professionnels de l'aviation commerciale et d'affaires. Que ce soit pour les pilotes, les techniciens de maintenance, le personnel de cabine ou les contrôleurs aériens, nous contribuons à maintenir les avions dans le ciel en fournissant des professionnels exceptionnellement formés, prêts à relever tous les défis en toute sécurité. Nous exploitons plus de 70 installations sur cinq continents et formons chaque année plus de 135 000 professionnels des secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires.

À PROPOS DE CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

