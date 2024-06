Le ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, rejette la demande des ministres provinciaux et territoriaux du marché du travail d'annuler la réduction de 625 millions de dollars du financement annuel des transferts relatifs au marché du travail





QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux du marché du travail ont rencontré virtuellement l'honorable Randy Boissonnault, ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, le 17 juin 2024, pour insister que le gouvernement fédéral rétablisse immédiatement le financement de 625 millions de dollars coupé des Ententes de transfert relatives au marché du travail (ETMT) dans le budget de 2024.

Les ministres provinciaux et territoriaux ont informé le ministre Boissonnault que cette réduction sans précédent et inattendue de 20 %, pourrait priver 240 000 clients et 13 000 employeurs de services publics d'emploi à un moment où de graves pénuries de main-d'oeuvre sévissent dans l'ensemble du pays, notamment dans les secteurs de la construction, de l'éducation à la petite enfance et des soins de santé.

Le ministre Boissonnault a été informé que les coupures fédérales avaient déjà entraîné la suspension, la réduction ou l'abandon de programmes dans les provinces et les territoires, et il a été averti qu'il y aurait de graves répercussions sur les populations les plus vulnérables du Canada, notamment les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur, les personnes handicapées, les femmes, les personnes 2ELGBTQIA+ et les nouveaux arrivants.

Bien qu'il ait reconnu les conséquences négatives de cette décision pour les travailleurs et les employeurs et qu'il ait réaffirmé que les provinces et les territoires sont les mieux placés pour mettre en oeuvre des programmes ciblés de formation de la main-d'oeuvre, le ministre Boissonnault a confirmé que le gouvernement fédéral ne rétablirait pas le financement en question, en place depuis 2017.

En outre, le ministre Boissonnault n'a pas offert d'explication ni de rétractation concernant ses déclarations publiques antérieures, alors qu'il affirmait faussement que les ministres provinciaux et territoriaux étaient au courant de cette réduction avant le dépôt du budget de 2024 et qu'ils ne s'étaient pas préparés en conséquence.

En réponse aux remarques du ministre Boissonnault lors de la réunion, qui faisait la promotion de nouveaux programmes fédéraux en matière de formation de la main-d'oeuvre, les ministres provinciaux et territoriaux ont soutenu que ces programmes fédéraux pourraient être répartis de manière inéquitable, qu'ils dédoubleront les services d'emploi offerts par les provinces et territoires, et qu'il sera plus difficile pour les travailleurs et employeurs d'identifier les services dont ils ont besoin et d'y avoir accès. Les ministres ont rappelé au ministre Boissonnault que les cotisations d'assurance-emploi versées par les employés et employeurs constituent une source importante de financement dans le cadre des ETMT et ont insisté pour que ces cotisations servent à la prestation de services d'emploi ciblés.

Ultimement, la meilleure façon de fournir aux travailleurs et employeurs canadiens des programmes efficaces et de haute qualité est de rétablir le financement que les provinces et les territoires ont utilisé avec succès pour fournir des services d'emploi adaptés à leurs besoins respectifs en matière de formation de la main-d'oeuvre.

Les 13 ministres provinciaux et territoriaux ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences à long terme de la décision du gouvernement fédéral pour les travailleurs et les employeurs. Ils ont conclu la réunion en réaffirmant leur position unanime, à savoir que le gouvernement fédéral doit immédiatement annuler la réduction de 625 millions de dollars dans l'intérêt de tous les Canadiens.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

20 juin 2024

