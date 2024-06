On signe à Sainte-Anne-de-Beaupré!





SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les 27 pompiers et pompières de Sainte-Anne-de-Beaupré, membres de la section locale 7150 affiliée au Conseil provincial du secteur incendie SPQ-SCFP, ont une nouvelle convention collective, laquelle couvre les années 2023 à 2027. La signature de cette dernière fait suite à un vote unanime sur l'entente de principe.

« Nous tenons à souligner la collaboration de l'employeur lors des séances de négociation. Nous souhaitons également remercier les syndiqués qui nous ont soutenus tout au cours du processus ainsi que notre conseiller syndical, Dominic Cordeau, pour son professionnalisme et sa disponibilité », ont déclaré à l'unisson les représentants du comité syndical de négociation.

Le contrat de travail prévoit des augmentations salariales totalisant 22,4 % jumelées à une clause de protection du pouvoir d'achat pour les années 2025 à 2027. Une bonification du nombre de semaines de vacances pour les travailleuses et travailleurs comptant moins d'ancienneté, une allocation pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire ainsi qu'une compensation pour la garde durant la période des fêtes font partie des gains obtenus au cours de la négociation.

Comptant plus de 137?000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 2200 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

20 juin 2024

