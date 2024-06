PLIDCO® reçoit le prix de la meilleure performance de fournisseur aux Amériques à l'OTC





The Pipe Line Development Company (PLIDCO®), le chef de file des raccords de réparation des fuites et des produits de maintenance de pipeline, annonce aujourd'hui avoir reçu le prix Aramco Americas 2024 Best in Supplier Performance à l'Offshore Technology Conference (OTC) à Houston.

Présenté plus tôt ce mois-ci à Kimberly A. Smith, présidente de PLIDCO®, le prix récompense le service client supérieur de PLIDCO®, sa production de premier plan, ses produits éprouvés et de haute qualité et sa capacité à assurer une livraison dans les délais.

« J'aimerais remercier tout le monde chez Aramco Americas pour cette distinction », déclare Smith. « Chez PLIDCO®, nous travaillons sans relâche pour mériter la confiance de nos clients. Notre capacité à fournir un service de qualité constante à nos clients ne serait pas possible sans une équipe dévouée, qui, au cours des 75 dernières années, est venue travailler chaque jour dans le but de fabriquer les produits qui sécurisent les pipelines dans le monde. »

Aramco Americas est une filiale américaine d'Aramco, chef de file mondial des énergies intégrées et des produits chimiques.

À propos de PLIDCO®

Depuis 75 ans, PLIDCO® est la source de confiance pour les raccords et des produits de maintenance de pipelines utilisés dans le monde entier. Les produits éprouvés de PLIDCO® permettent aux clients d'éviter ou de minimiser les arrêts coûteux tout en préservant la sécurité des employés et de l'environnement. PLIDCO est la source numéro un pour les produits de réparation et de maintenance des fuites de pipeline, avec un portefeuille de centaines de milliers de raccords vendus et installés dans le monde entier. Ses produits bénéficient de la seule garantie limitée de cinq ans de l'industrie et d'un programme de qualité certifié ISO 9001. Pour en savoir plus, visitez www.PLIDCO.com.

20 juin 2024 à 15:40

