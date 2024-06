Smarter E Europe 2024 : StarCharge présente des solutions innovantes dès le premier jour





MUNICH, le 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- StarCharge, leader mondial dans l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et les solutions de micro-réseau, a marqué une forte impression d'ouverture à Smarter E Europe 2024, démontrant son engagement envers des innovations énergétiques durables et efficaces.

1. Titan 320 et Nova 720 : Pionnier dans la recharge énergétique efficace

La solution de recharge pour véhicules électriques de StarCharge, avec une efficacité de 97 %, incarnée par son Titan 320, un chargeur unifié de 320 kW à haute puissance, et le Nova 720, une station de recharge flexible de 720 kW capable d'intégrer plusieurs points de recharge, a attiré une attention significative. Tony Wu, directeur général du Centre de Production de Chargeurs de l'entreprise, a souligné les capacités des chargeurs en déclarant : « Le Titan 320 et le Nova 720 sont conçus pour minimiser les pertes d'énergie et réduire les dépenses énergétiques, offrant ainsi des économies substantielles à nos clients. » Avec un design modulaire de pointe et une distribution dynamique de la puissance, les solutions de recharge à 97 % d'efficacité de StarCharge devraient augmenter la rentabilité des stations de recharge de 2 % à 3 %.

2. vLight : vLight : Le choix intelligent pour le stockage d'énergie solaire résidentielle

Le vLight de StarCharge fait ses débuts mondiaux à Smarter E Europe, présenté par le directeur commercial Dr. Huang Xiang et le Directeur produit Chen Shen. Cela marque l'introduction officielle par l'entreprise de sa solution révolutionnaire de stockage de batterie résidentielle. La technologie de couplage PV de vLight permet une rétrocompatibilité simple, améliorant les systèmes solaires existants avec une perturbation minimale. La compatibilité, l'efficacité et la facilité d'installation de la solution soulignent l'engagement de StarCharge à fournir à ses clients une option de stockage d'énergie durable et économiquement viable.

3. Solution de recharge eVOLT : Atteindre de nouveaux sommets avec Lilium

StarCharge a fait un pas stratégique dans l'électrification des transports en partenariat avec Lilium, un fabricant d'avions électriques de premier plan et pionnier de la mobilité aérienne régionale (MAR). Tom Rice, Directeur des opérations au sol de Lilium, a prononcé un discours mettant en avant la solution de recharge eVOLT développée en collaboration avecLilium et StarCharge, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de StarCharge vers de nouveaux modes de transport. Ensemble, StarCharge et Lilium repoussent les limites du transport durable, assurant un avenir plus vert et plus connecté.

Herman, PDG de StarCharge, a exprimé son enthousiasme quant à la participation de l'entreprise à Smarter E Europe 2024, en déclarant : « Participer à Smarter E Europe 2024 témoigne de l'engagement de StarCharge envers l'innovation et notre rôle de pionnier dans la transition énergétique. C'est un honneur de présenter nos dernières technologies à un public de leaders et de visionnaires industriels. »

Alors que l'exposition se poursuit, StarCharge invite tous les professionnels de l'industrie et les participants à visiter le stand 150, Hall C3, pour découvrir ces innovations révolutionnaires.

À propos de StarCharge

StarCharge, leader mondial dans l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques et les solutions de micro-réseau, opère dans 20 pays avec des installations de fabrication aux États-Unis, au Vietnam et en Chine. Pour contribuer à la transition énergétique vers un avenir plus durable, nous nous concentrons sur l'évolution de nos solutions à travers des technologies innovantes dans le secteur de la mobilité électrique, dans le but de construire un réseau énergétique mobile et efficace. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.starcharge.com.

