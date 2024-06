1,1 M$ pour de nouvelles recherches sur les lésions cérébrales au Canada





MONTRÉAL, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, environ 165?000 personnes subissent un traumatisme cranio-cérébral (TCC) au Canada. D'ici 2031, les TCC devraient figurer parmi les troubles neurologiques les plus répandus au sein de la population.



Le nombre élevé de victimes de TCC et le manque de ressources pour répondre à la demande de services font en sorte que les chances de se rétablir d'un TCC sont gravement compromises. Les lésions cérébrales affectent toutes les facettes de la vie, mais il est possible d'en mitiger les dommages dans la mesure où des options thérapeutiques efficaces sont offertes et accessibles sans délai.

Grâce au programme Subventions à l'innovation pour l'impact de la recherche sur les traumatismes cranio-cérébraux, la Fondation Brain Canada et Brain Changes Initiative (BCI) financent des recherches qui ont le potentiel d'améliorer la santé cérébrale de la population canadienne. Ensemble, nous transformons le paysage de la recherche et positionnons le Canada comme chef de file en la matière, en favorisant des solutions créatives et originales fondées sur des données probantes qui aident concrètement les parties prenantes.

«?Après avoir été impliqué dans un grave accident de voiture au cours duquel j'ai subi de sérieuses blessures, dont une hémorragie cérébrale, j'ai défié les probabilités en utilisant la recherche sur les principes de la neuroplasticité pour me rétablir et finalement terminer mes études médicales », confie le Dr Matthew Galati, fondateur de Brain Changes Initiative. «?Aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec la Fondation Brain Canada, nous nous engageons à faire progresser la recherche sur les TCC, l'application des connaissances, la sensibilisation et le soutien. Notre travail améliorera notre compréhension et notre traitement des traumatismes cérébraux, comblant ainsi l'écart entre la recherche et la pratique médicale.?»

Nous avons aujourd'hui le plaisir d'annoncer les lauréats du concours :

Dre Carolina Bottari, Université de Montréal

Dr DJ Cook, Université Queen's et Dre Chantel Debert, University de Calgary

Dre Sandy Shultz, Université de l'Île de Vancouver





« En subventionnant les chercheurs dans ce domaine crucial, et en les aiguillant vers les enjeux au plus fort rayonnement identifiés par les parties prenantes, nous contribuons à élaborer des solutions fondées sur des données probantes qui amélioreront la santé cérébrale de la population canadienne », explique Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à BCI dans le cadre de cette initiative et nous attendons avec impatience les progrès réalisés par ces pionniers exceptionnels sur le terrain. »

«?L'engagement inébranlable de notre gouvernement fédéral à soutenir la recherche médicale est d'une grande importance pour les scientifiques à travers le pays, mais aussi pour l'ensemble des Canadiens?», affirme Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et députée d'Outremont. «?Ayant moi-même récemment souffert d'une commotion cérébrale, je me réjouis de constater que les efforts de recherche sur les traumatismes cranio-cérébraux se poursuivent et que nous y sommes plus attentifs. Félicitations aux chercheurs exceptionnels qui reçoivent ces subventions. Je suis très reconnaissante envers la Fondation Brain Canada pour le rôle essentiel qu'elle joue dans l'avancement de la recherche sur le cerveau au pays et dans le monde.?»

À propos des projets :

Carolina Bottari, Université de Montréal

Un écosystème durable de soins pour les femmes souffrant d'un traumatisme cranio-cérébral après avoir été victimes de violence entre partenaires intimes : premières étapes

Montant total accordé : 311?753 $

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada), la Fondation Brain Canada et Brain Changes Initiative (BCI).

DJ Cook, Université Queen's et Chantel Debert, Université de Calgary

Développement d'une évaluation objective rapide par IRM et production d'un rapport pour décrire les capacités fonctionnelles et prédire les symptômes persistants à la suite d'une lésion cérébrale traumatique

Montant total accordé : 417?640 $

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada), la Fondation Brain Canada et Brain Changes Initiative (BCI).

Sandy Shultz, Université de l'île de Vancouver

Améliorer la détection des lésions cérébrales chez les patients victimes de violence entre partenaires intimes

Montant total accordé : 400?000 $

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada), la Fondation Brain Canada et Brain Changes Initiative (BCI).





À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau à l'échelle nationale. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles cérébraux, améliorant ainsi la santé de la population canadienne et mondiale. Pour en savoir plus, visitez Braincanada.ca. @BrainCanada

À propos de Brain Changes Initiative

Brain Changes Initiatives (BCI) est un organisme sans but lucratif qui finance la recherche innovante visant à améliorer les normes de soins des traumatismes cranio-cérébraux. L'organisme fait également de la sensibilisation, vient en aide aux victimes de traumatismes cranio-cérébraux et milite pour eux par le biais de l'application des connaissances, de matériel éducatif, d'événements et de programmes axés sur les méthodes de traitement non pharmacologiques pour guérir le cerveau. brainchanges.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

