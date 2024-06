Entrez dans le futur du trading avec AvaFutures, Powered by AvaTrade





AvaTrade, courtier en ligne primé, a lancé AvaFutures, une plateforme révolutionnaire de négociation de contrats à terme conçue pour transformer l'espace de négociation de contrats à terme des particuliers.

AvaFutures simplifie les processus d'ouverture et de financement des comptes, permettant aux clients de s'inscrire, de financer leurs comptes à l'aide de cartes de crédit ou d'autres méthodes électroniques, et de commencer à trader en quelques minutes. Le courtier propose également une grille tarifaire transparente avec des commissions attractives et sans frais cachés, tandis que les clients peuvent gérer leurs comptes en ligne ou accéder à une assistance 24/5 dans plus de 10 langues, le tout gratuitement.

De plus, les traders peuvent désormais accéder aux contrats à terme du CME Group, qui sont très liquides et efficaces en termes de capital ? disponibles en tailles micro, E-mini et standard ? sur les marchés des indices boursiers, des métaux, de l'énergie, des devises, des cryptomonnaies, de l'agriculture et des taux d'intérêt, ainsi que sur d'autres marchés/exchanges internationaux. La plateforme avancée MT5 proposée par AvaFutures offre aux traders des outils de graphiques avancés, le trading automatisé, une analyse approfondie et un accès gratuit aux données de niveau 2, ainsi que des ressources d'apprentissage complètes pour améliorer leurs compétences et leur expertise en trading.

AvaFutures, un courtier très réglementé, garantit la sécurité des traders grâce à ses différentes licences sur six continents.

Avec AvaFutures, les traders peuvent accéder aux marchés à terme pour se protéger contre les fluctuations du marché, utiliser l'effet de levier pour un meilleur contrôle et des profits potentiels, et diversifier leurs investissements sur différents actifs. La liquidité profonde des marchés à terme permet aux traders d'entrer et de sortir plus efficacement des positions. Les traders peuvent se positionner à l'achat ou à la vente sans intérêt au jour le jour, en profitant des opportunités offertes par les marchés à la hausse comme à la baisse.

Le PDG d'AvaTrade, Dáire Ferguson, a commenté : « Depuis près de deux décennies, AvaTrade est à la pointe de l'offre d'opportunités exceptionnelles aux traders. L'introduction d'AvaFutures marque un nouveau chapitre dans notre engagement envers nos utilisateurs, élargissant notre gamme de services et renforçant leur parcours de trading avec assurance. Notre concentration incessante sur la satisfaction du client est la force motrice de nos efforts pour garantir un environnement de trading sûr et dynamique. »

« Alors que le marché de l'investissement de détail continue de se développer, nous sommes heureux que les clients d'AvaTrade aient désormais accès à nos contrats à terme, qui comprennent certains des marchés les plus actifs au monde », a déclaré Mark Omens, responsable mondial de la vente au détail CD&S chez CME Group.

Pour en savoir plus sur AvaFutures, veuillez consulter ce lien : AvaFutures.

À propos d'AvaTrade

AvaTrade est un courtier en ligne primé qui soutient les investisseurs de toutes sortes à travers une gamme de plateformes, dont MT4/5, AvaTrade Mobile App & WebTrader, AvaFutures AvaOptions, AvaSocial, DupliTrade, et d'autres. Les traders bénéficient de spreads serrés, d'un gestionnaire de compte personnel, d'une assistance multilingue, de plus de 1000 instruments et des meilleurs outils de gestion des risques du marché, tels qu'AvaProtect, ainsi que d'un accès au marché en temps réel et d'une exécution immédiate. AvaTrade est soumis à la réglementation de 9 juridictions différentes à travers le monde et offre à ses traders des comptes entièrement séparés et des transactions cryptées. AvaTrade est également connu pour être le sponsor officiel de la célèbre Aston Martin Aramco Formula One® Team et de l'UAE Football Association.

À propos de CME Group

En tant que premier marché mondial de produits dérivés, CME Group (www.cmegroup.com) permet à ses clients de trader des contrats à terme, des options, des liquidités et des marchés de gré à gré, d'optimiser des portefeuilles et d'analyser des données, permettant ainsi aux acteurs du marché du monde entier de gérer efficacement les risques et de saisir les opportunités. Les bourses de CME Group offrent la plus large gamme de produits de référence mondiale couvrant toutes les principales classes d'actifs, y compris les taux d'intérêt, les indices boursiers, les devises, l'énergie, les produits agricoles et les métaux. L'entreprise propose des transactions de contrats à terme et d'options sur contrats à terme via la plateforme CME Globex, des transactions sur titres à revenu fixe via BrokerTec et des transactions sur devises via la plateforme EBS. De plus, elle exploite l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de compensation centrale, CME Clearing.

CME Group, le logo Globe, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex, et E-mini sont des marques de commerce de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT et Chicago Board of Trade sont des marques de commerce de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange et ClearPort sont des marques de commerce de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX est une marque de commerce de Commodity Exchange, Inc. BrokerTec est une marque de commerce de BrokerTec Americas LLC et EBS est une marque de commerce de EBS Group LTD. L'indice S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI »). « S&P® », « S&P 500® », « SPY® », « SPX® », US 500 et The 500 sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC ; Dow Jones®, DJIA® et Dow Jones Industrial Average sont des marques de service et/ou des marques de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ces marques ont été licenciées pour être utilisées par Chicago Mercantile Exchange Inc. Les contrats à terme basés sur l'indice S&P 500 ne sont pas sponsorisés, approuvés, commercialisés ou promus par S&P DJI, et S&P DJI ne fait aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans de tels produits. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

20 juin 2024 à 15:10

