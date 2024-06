Westlake Epoxy se voit décerner la médaille d'or par EcoVadis





Westlake Corporation (NYSE : WLK) a annoncé aujourd'hui que les activités européennes de Westlake Epoxy ont reçu la médaille d'or 2024 d'EcoVadis. Cette récompense place Westlake Epoxy parmi les 5 % d'entreprises de l'industrie chimique bénéficiant de cette reconnaissance très prisée par EcoVadis. EcoVadis est le fournisseur le plus important et le plus fiable au monde en matière d'évaluation de durabilité des entreprises. Il évalue les entreprises au niveau mondial sur leurs performances en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) à l'aide de normes internationales telles que la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000.

En obtenant cette médaille d'or, EcoVadis reconnaît l'entreprise Westlake Epoxy en Europe comme étant très performante dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits humains, de l'éthique et de l'approvisionnement durable. Dans toutes les catégories, Westlake Epoxy a obtenu un score total de 75 points sur 100 en 2024, ce qui la place dans le 97e percentile supérieur des entreprises de l'industrie chimique (« produits chimiques de base, engrais et composés azotés, plastiques et caoutchouc synthétique ») dans le cadre de ses performances en matière de RSE. Les notes EcoVadis permettent aux clients, aux investisseurs et aux parties prenantes d'évaluer et de comparer les performances de leurs partenaires en matière de RSE.

« La durabilité est le fondement de la stratégie de Westlake Epoxy, intégrée dans nos opérations et notre offre de produits », a déclaré Karl-Martin Schellerer, vice-président sénior pour l'Europe et l'Asie. Ce classement EcoVadis Gold réaffirme notre engagement à forger un présent et un avenir durables, conforme à notre mission : Enhancing Your Life Every Day®. Nous utilisons le système d'évaluation bien établi pour révéler des informations sur nos points forts et nos opportunités, en veillant à ce que nos matériaux et nos solutions techniques restent essentiels pour nos clients aujourd'hui, tout en nous engageant à répondre à leurs futurs besoins et à identifier les domaines d'amélioration ».

En tant que leader mondial de la production de résines époxy, de modificateurs et d'agents de durcissement pour les matériaux haute performance, Westlake Epoxy offre des solutions dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile, le génie civil et la construction, les composites et l'énergie éolienne, l'électronique, l'équipement électrique, ainsi que les revêtements marins de protection.

À propos de Westlake

Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent la vie au quotidien. Basée à Houston et présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise fournit les éléments constitutifs de solutions vitales, qu'il s'agisse du bâtiment et de la construction, de l'emballage, des soins de santé, de l'automobile ou des produits de consommation. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante www.westlake.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 juin 2024 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :