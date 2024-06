Le Canada soutient des projets d'intendance de l'habitat pour le monarque et les pollinisateurs dans le sud de l'Ontario





GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les pollinisateurs, comme le papillon monarque, sont essentiels à la production de nombreuses cultures et jouent un rôle fondamental pour notre sécurité alimentaire, notre santé et notre qualité de vie. Le Canada soutient activement les projets d'intendance et de conservation de l'habitat afin de restaurer les écosystèmes et les paysages dont les monarques ont besoin pour prospérer. Ces efforts constituent une solution naturelle puissante pour freiner et inverser la perte de biodiversité et lutter contre les changements climatiques.

À l'occasion de la Semaine des pollinisateurs, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit jusqu'à plus de 623?000 dollars dans divers projets visant à améliorer l'habitat du monarque et des pollinisateurs dans le sud de l'Ontario. Ces travaux contribueront à améliorer la qualité, la quantité et l'interconnectivité des habitats de reproduction et de migration importants, ainsi que la disponibilité des semences indigènes pour soutenir la remise en état des habitats et la conservation de la biodiversité.

Voici les projets qui bénéficieront de cet investissement :

Restauration des habitats pour soutenir le rétablissement d'espèces en péril dans le comté de Middlesex : Un financement de 189 750 dollars est octroyé à Alternative Land Use Services (ALUS) Middlesex Inc. pour réaliser des activités d'intendance environnementale sur des terres agricoles peu productives, dans le but d'améliorer la qualité des habitats du monarque et d'en créer de nouveaux dans le comté de Middlesex.

Projet Wingspan : Une somme de 118 800 dollars est accordée à Pollinator Partnership Canada pour accroître la disponibilité des semences indigènes afin de soutenir des projets de restauration de l'habitat dans la zone carolinienne.

Restauration des habitats de reproduction et de migration du monarque : Jusqu'à 258 583 dollars sont octroyés à la Fédération canadienne de la faune pour favoriser le rétablissement de la population de monarques par la création d'habitats d'alimentation, de reproduction et de repos dans les milieux agricoles et urbains situés à proximité du sud des Grands Lacs.

Phase 3 du projet de création de prairies à l'observatoire David Dunlap : Un financement de 56 000 dollars est remis à la Ville de Richmond Hill pour accroître l'habitat du monarque en milieu urbain à Richmond Hill.

Ce travail appuie directement plusieurs cibles du Cadre mondial de la biodiversité, notamment celles visant à restaurer les écosystèmes et à stopper l'extinction d'espèces. Il appuie également l'engagement pris au titre du Défi de Bonn, qui constitue un effort mondial de promotion des activités de restauration des paysages et des écosystèmes. En travaillant ensemble à freiner la perte de la biodiversité et à prévenir la dégradation d'écosystèmes fragiles, nous assurons un avenir meilleur à tous les êtres vivants.

Citations

« Le monarque est une espèce emblématique en péril et, en tant que pollinisateur, il joue également un rôle naturel important pour la santé et le bien-être des humains, ainsi que pour la biodiversité. Grâce au Programme d'intendance de l'habitat et au financement de la conservation des espèces en péril prioritaires, nous soutenons des projets et des partenaires qui contribuent à la sauvegarde et à la restauration d'habitats vitaux pour le monarque et d'autres pollinisateurs. Nous devons travailler ensemble pour protéger et remettre en état les habitats fauniques, faire progresser nos efforts visant à freiner la perte de la biodiversité et à inverser cette tendance, et favoriser le rétablissement des espèces en péril. Ensemble, nous pouvons changer les choses. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le projet WingSpan de Pollinator Partnership Canada vient en aide au monarque en assurant la disponibilité des semences indigènes qui permettent de créer des habitats essentiels pour les chenilles et les papillons adultes. Tout au long de leur cycle de vie, les monarques sont confrontés à la perte de leur habitat et aux changements climatiques, à la diminution des asclépiades et des plantes à nectar, ainsi qu'à des conditions météorologiques plus rigoureuses. Le projet WingSpan augmente notre approvisionnement en semences indigènes afin que nous puissions tous faire pousser des plantes essentielles aux monarques. Si vous semez ce qu'ils recherchent, ils viendront et prospéreront! »

- Victoria Wojcik (Ph. D.), directrice des sciences, Pollinator Partnership Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050 et à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les Canadiens, les collectivités autochtones, les intervenants et les autres ordres de gouvernement au Canada afin de protéger le monarque en vertu de la Loi sur les espèces en péril .

. Comme il permet de protéger et de restaurer les habitats d'espèces en péril, le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril contribue aux efforts pour atteindre les objectifs du Canada en matière de biodiversité et de conservation. Il soutient des mesures locales qui visent à assurer l'intendance des terres, des eaux, des animaux et des végétaux, ainsi que la mise en oeuvre de la Loi sur les espèces en péril .

. La Semaine des pollinisateurs, une célébration annuelle pour soutenir la santé des pollinisateurs, a été lancée et est gérée par l'organisation Pollinator Partnership.

La Semaine des pollinisateurs 2024 vise à souligner le rôle vital des pollinisateurs dans les écosystèmes, les économies et l'agriculture. Sous le thème « Vision 2040 : des écosystèmes, des économies et une agriculture prospères », la célébration de cette année invite la population canadienne à envisager un avenir où les pollinisateurs s'épanouissent.

