C3i Center Inc est la première CDMO au Canada à recevoir l'approbation d'une licence d'établissement de médicaments visant la production commerciale de médicaments de thérapie cellulaire





C3i Center Inc (C3i) annonce qu'elle a reçu l'approbation réglementaire, sous forme d'une licence d'établissement de médicaments (DEL), pour la production commerciale de thérapies cellulaires, faisant de C3i la première CDMO au Canada à avoir atteint cet objectif.

L'approbation fait suite à une inspection des spécialistes en thérapie cellulaire et génique de Santé Canada. L'approbation de la DEL atteste que C3i dispose d'une expertise de pointe, d'un savoir-faire réglementaire et de normes de qualité rigoureuses.

« L'équipe de C3i a travaillé d'arrache pied pour répondre aux exigences d'un DEL et nous sommes fiers d'avoir reçu l'approbation de Santé Canada pour la production commerciale de thérapies cellulaires », déclare Louisa Petropoulos, CEO de C3i. « Nous sommes très heureux d'être la première CDMO au Canada à atteindre cet objectif, et ça ne fait que commencer. Notre objectif est de fabriquer des thérapies cellulaires et géniques pour le marché mondial. Nous espérons que l'Agence européenne des médicaments (EMA) effectuera son inspection dans le courant de l'automne ».

C3i soutient ses clients dans le développement de processus, la mise à l'échelle et la fabrication pour les essais cliniques de Phase 1 à Phase 3, ainsi que pour les thérapies cellulaires commerciales et les thérapies cellulaires modifiées génétiquement. C3i poursuit l'élargissement de ses capacités visant à inclure la production de vecteurs viraux, d'exosomes et d'autres thérapies cellulaires autologues et allogéniques.

À propos de C3i Center Inc

C3i est une CDMO interne à service complet dont la mission est de rendre les thérapies cellulaires et géniques qui sauvent des vies accessibles à tous ceux qui en ont besoin. C3i fournit des services aux sociétés de biotechnologie, aux groupes de recherche universitaires et aux sociétés pharmaceutiques, en soutenant les progrès et la commercialisation de technologies innovantes. L'équipe dédiée de C3i s'attache à fournir à ses clients des services sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques, en accélérant le développement de leur pipeline innovant jusqu'à sa commercialisation. C3i s'enorgueillit de fournir des résultats de qualité dans les délais impartis et à un coût raisonnable. Les services internes comprennent des tests de contrôle de qualité appropriés à la Phase, la découverte de biomarqueurs, la surveillance immunitaire et des tests de diagnostic dans des laboratoires agréés par le College of American Pathologists (CAP).

Pour en savoir plus sur nous, consultez le site à l'adresse suivante www.c3icenter.com et pour toute demande d'ordre commercial, veuillez contacter notre vice-présidente du développement commercial, Sandra Donaldson, à l'adresse suivante [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 juin 2024 à 14:35

