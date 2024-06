Plus de 800?000 $ pour former des travailleuses et travailleurs en mécanique d'autobus électrique





MIRABEL, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La députée des Plaines, Lucie Lecours, est fière d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un investissement de 814 027 $ visant à permettre notamment à des entreprises des Laurentides de rehausser les compétences de leurs travailleuses et travailleurs grâce une formation de mécaniciennes et mécaniciens en autobus électriques.

Au total, cet investissement contribuera à accroître les compétences de 140 travailleuses et travailleurs d'ici l'été 2025. Les travailleurs seront rémunérés durant leur formation théorique et pratique de 54 heures, soit 24 heures de mise à niveau en électricité et 30 heures de formation en mécanique d'autobus électrique.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le résultat d'une étroite collaboration entre des entreprises locales, le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, situé à Mirabel, et Camo-Route, le comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie du transport routier. Jusqu'à maintenant, 32 entreprises de différentes régions du Québec ont manifesté leur intérêt à former plusieurs de leurs travailleuses et travailleurs dans le cadre de cette formation.

Cette formation répond à des besoins concrets des entreprises de la région qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec Camo-Route ou le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme.

Citations

« Je suis très fière d'annoncer plus de 800?000 $ pour soutenir des entreprises d'ici à augmenter les compétences de leurs travailleurs. La formation dans le secteur de la mécanique électrique de véhicules lourds répond à ces besoins concrets en offrant aux mécaniciennes et aux mécaniciens les compétences nécessaires pour travailler à cette transition électrique. »

Lucie Lecours, députée des Plaines et présidente de la Commission des relations avec les citoyens

« Le développement des compétences est un levier crucial pour répondre aux besoins du marché du travail. La formation permet aux travailleurs de s'adapter à l'évolution des pratiques et aux entreprises d'assurer leur croissance. J'ai le plaisir de soutenir ce projet de formation en mécanique d'autobus électriques, qui, par ailleurs, s'inscrit dans notre vision de développement d'une économie durable et innovante. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Pour atteindre les cibles que nous nous sommes fixées, il est essentiel d'abandonner les énergies fossiles au profit de l'énergie propre. Je salue ce projet de formation, qui s'avère une excellente nouvelle pour les entreprises de la région des Laurentides qui souhaitent s'adapter et s'outiller face à une demande grandissante dans le secteur. C'est ensemble qu'il faut innover et faire évoluer nos pratiques pour réussir une transition vers un Québec plus résilient et sobre en carbone! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Bien que positives, la transformation technologique et la transition verte affectent directement le marché du travail, où entreprises et partenaires doivent réagir rapidement et être innovants face à ces changements qui ont un impact sur les métiers et les formations. Les entreprises du transport routier de personnes vivent déjà cette nouvelle réalité, notamment par l'électrification des autobus scolaires et l'acquisition de nouvelles compétences pour les mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers. Pour ce faire, le développement des compétences de ces travailleurs et travailleuses est d'autant plus prioritaire afin de doter les entreprises d'une main-d'oeuvre outillée et capable d'amorcer ces changements adéquatement. »

Chloé Saint-Amand, directrice générale, Camo-Route

« En éducation, nous nous assurons d'être au premier plan des avancements technologiques pour garantir la mise à jour des compétences des professionnels de l'industrie. »

Patrick Blanchette, directeur du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme

Faits saillants

À noter que le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi offre également la formation.

Rappelons qu'il est indiqué dans le Plan pour une économie verte que le gouvernement du Québec souhaite que 65 % des autobus scolaires soient électriques.

L'industrie du transport routier de personnes et de marchandises représente 28?000 entreprises et près de 100?000 travailleuses et travailleurs au Québec.

Le financement est accordé dans le cadre du programme Ambition-Compétences, de la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet d'appuyer le développement des compétences et la requalification. Il vise à créer, adapter et diffuser des formations liées aux transformations numériques des entreprises ou à la transition verte du marché du travail.

