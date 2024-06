Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Saint-David-de-Falardeau





SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Dubuc, François Tremblay, est fière d'annoncer qu'une somme de 2 329 600 $, issue du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), a été accordée à la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour la réfection de l'hôtel de ville.

Le projet inclut la mise aux normes du bâtiment, la rénovation du rez-de-chaussée et de l'étage, de même que deux agrandissements qui permettront d'optimiser l'accessibilité universelle. Divers travaux sont ainsi prévus, comme l'aménagement de nouvelles cloisons intérieures, l'amélioration de l'isolation, l'installation d'un nouvel escalier, la restauration de la toiture ainsi que le remplacement des fenêtres, des portes, des revêtements de plancher, des plafonds et des finis muraux.

Citations :

« Pour notre gouvernement, appuyer les municipalités afin qu'elles puissent maintenir ou améliorer la qualité des services qu'elles offrent à la population est important. C'est pourquoi, partout au Québec, nous sommes en action pour soutenir des municipalités dans leurs projets d'investissement en infrastructures collectives. Je me réjouis pour Saint-David-de-Falardeau qui, grâce à cette aide de plus de 2,3 millions de dollars, pourra profiter d'un hôtel de ville plus fonctionnel. Merci à tous ceux et celles qui sont impliqués dans l'entreprise! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'annonce d'aujourd'hui est le fruit de la collaboration entre le gouvernement du Québec et les gens de Saint-David-de-Falardeau. Nous avons toutes et tous à coeur la qualité des milieux de vie dans la région, et cela passe entre autres par des infrastructures modernes et aux normes. C'est une fierté de pouvoir contribuer à offrir un espace de travail efficace et sécuritaire au personnel de la Municipalité, afin que tout le monde puisse continuer d'assurer sa mission auprès des citoyennes et citoyens. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de l'aide du gouvernement du Québec par l'entremise du PRACIM. Sa subvention, équivalant à 65 % de la facture, rend possibles cette modernisation et cette mise à niveau de l'hôtel de ville, que nous jugeons essentielles. »

Germain Grenon, maire de Saint-David-de-Falardeau

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Le projet bénéficie également d'une majoration de 5 % du taux d'aide financière offerte aux petites municipalités.

