Spot by NetApp obtient la certification de plate-forme certifiée de la Fondation FinOps

NetApp® (NASDAQ : NTAP), l'entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd'hui que Spot by NetApp a obtenu la certification de plateforme FinOps Certified Platform de la FinOps Foundation, validant la capacité de la plateforme à fournir la profondeur et l'étendue des fonctionnalités nécessaires aux organisations dans le cadre d'une gestion financière du cloud saine. De plus, Spot by NetApp a élargi sa plateforme certifiée avec la disponibilité générale de ses solutions Cost Intelligence et Billing Engine.

Au fur et à mesure que les organisations déplacent une quantité croissante de leurs charges de travail vers le cloud, notamment pour alimenter le développement des applications d'IA, il devient de plus en plus difficile de concilier les besoins concurrents en infrastructures et en efficacité financière. La surallocation des ressources cloud entraîne des dépenses inutiles, tandis que la sous-allocation peut ralentir les opérations commerciales et freiner l'innovation. L'approche traditionnelle des outils FinOps autonomes, centrés sur la réduction des coûts, ne répond pas aux nouvelles exigences visant à fournir une infrastructure cloud à la fois rentable et performante.

Spot by NetApp comble cette lacune technologique en proposant un portefeuille intégré et holistique de solutions FinOps qui supporte l'infrastructure de données intelligente d'une organisation. Grâce à ses nombreuses ressources, les organisations pourront unifier l'optimisation des coûts et des infrastructures du cloud, faire des analyses pour maximiser l'efficacité et l'impact de chaque dollar dépensé dans le cloud, et stimuler la croissance numérique des entreprises. En devenant une plateforme certifiée FinOps, Spot by NetApp permettra à ses clients d'adopter les bonnes pratiques du cloud dans le respect des normes FinOps.

« Selon le cadre de FinOps, la mise en oeuvre d'une stratégie FinOps productive nécessite une collaboration efficace entre les équipes. Une collaboration efficace requiert un accès complet aux données financières et des opérations du cloud », a déclaré Mike Fuller, CTO de la FinOps Foundation. « Une approche réfléchie et complète de FinOps aide les organisations à maximiser la valeur commerciale du cloud afin qu'elles puissent plus facilement atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous reconnaissons Spot by NetApp comme une plateforme certifiée FinOps en raison de sa capacité à fournir des logiciels aidant les organisations à adopter les pratiques de FinOps. »

Pour soutenir cette approche globale de FinOps, Spot by NetApp a intégré les capacités de gestion des coûts du cloud de Cloudcheckr dans son portefeuille avec l'introduction de deux nouveaux modules de produits :

Cost Intelligence : Ce produit offre une visibilité panoramique et des informations utilisables sur les coûts, les ressources et l'utilisation du cloud dans des environnements multi-cloud, grâce à des tableaux de bord interactifs et des rapports détaillés. Pour soutenir le processus d'optimisation des coûts, Cost Intelligence prévoit des contrôles des meilleures pratiques qui signalent immédiatement les problèmes et aident les utilisateurs à optimiser les dépenses, à utiliser efficacement les ressources, à réduire le gaspillage et à résoudre les problèmes de mauvaise configuration.

: Ce produit offre une visibilité panoramique et des informations utilisables sur les coûts, les ressources et l'utilisation du cloud dans des environnements multi-cloud, grâce à des tableaux de bord interactifs et des rapports détaillés. Pour soutenir le processus d'optimisation des coûts, Cost Intelligence prévoit des contrôles des meilleures pratiques qui signalent immédiatement les problèmes et aident les utilisateurs à optimiser les dépenses, à utiliser efficacement les ressources, à réduire le gaspillage et à résoudre les problèmes de mauvaise configuration. Billing Engine : Ce produit fournit des rapports de facturation complets avec des outils intelligents de répartition des coûts, y compris la rétrofacturation (chargeback) et la rétrocession (showback). Grâce à ce produit, les entreprises seront en mesure de mieux suivre et gérer les dépenses liées à l'informatique dématérialisée au sein de différents groupes, afin de renforcer la responsabilisation.

Les équipes de FinOps bénéficieront d'une source unique de vérité pour les données financières et les opérations du cloud. Les sorties de Cost Intelligence et Billing Engine amélioreront l'efficacité de toutes les solutions du portefeuille Spot by NetApp. Par exemple, les organisations pourront utiliser les analyses d'apprentissage automatique et d'IA de Spot Ocean et Elastigroup avec l'analyse avancée des coûts de Cost Intelligence pour fournir les recommandations d'optimisation les plus précises. Les équipes pourront simplifier davantage leurs pratiques FinOps en appliquant automatiquement ces recommandations à leur infrastructure.

« L'élargissement de notre offre FinOps intégrée et le fait que nous soyons devenus une plateforme certifiée FinOps sont une véritable validation de la vision et de l'approche de Spot by NetApp, qui consiste à exploiter les données et la technologie pour aider les clients à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans le cloud », a déclaré Haiyan Song, vice-président exécutif des opérations de cloud chez NetApp. « Notre portefeuille complet et intégré couvre la gestion financière et l'optimisation continue de l'infrastructure cloud. Nous continuons à innover et à faire évoluer nos solutions de pointe basées sur l'IA, en exploitant l'intelligence des vastes charges de travail et de l'infrastructure gérées par Spot by NetApp pour fournir des informations critiques dans la gestion FinOps et favoriser l'autoscaling et l'optimisation continue. L'expansion de nos offres FinOps avec Cost Intelligence et Billing Engine est une autre avancée dans notre mission perpétuelle consistant à soutenir nos clients et à libérer plus de valeur du cloud. »

Pour en savoir plus sur la solution Spot by NetApp pour FinOps, visitez le stand Spot by NetApp #G3 à la conférence FinOps X qui se tiendra du 19 au 22 juin au Marriott Marquis, à San Diego.

