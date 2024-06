CASTL lance une étude nationale sur les compétences et la formation en matière de biofabrication en partenariat avec le Centre des Compétences futures





En collaboration avec le Centre des Compétences futures (CCF), l'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) a lancé une étude nationale sur les compétences et la formation en biofabrication afin de recueillir des renseignements essentiels sur le marché du travail et sur les priorités futures en matière de formation propres à l'industrie canadienne de la biofabrication. Réalisé en partenariat avec BioTalent Canada, le projet intitulé Knowledge and Insights for Future Proofing Biomanufacturing Training (Connaissances et perspectives pour préparer l'avenir de la formation en biofabrication) comprendra une enquête nationale auprès de l'industrie canadienne de la biofabrication.

« Ce projet permettra de recueillir de l'information à l'intention de l'industrie, des éducateurs et des décideurs afin de s'assurer que les ressources, les programmes et les programmes d'études s'harmonisent stratégiquement pour répondre aux besoins futurs du secteur croissant de la biofabrication au Canada », déclare Penny Walsh-McGuire, présidente-directrice générale de CASTL. « En tant que chef de file dans le domaine de la formation en biofabrication au Canada, CASTL est ravie de lancer ce projet. En recueillant des renseignements sur le marché du travail concernant les tendances émergentes propres à la biofabrication, nous serons mieux outillés pour répondre aux besoins de l'industrie et mobiliser nos partenaires en matière de formation et d'éducation, ainsi que notre réseau d'intervenants, ce qui contribuera ultimement à soutenir la croissance de notre secteur et le renforcement des capacités grâce au talent. »

Le CCF a été un partenaire essentiel dans la mise sur pied de CASTL, d'abord en tant qu'entité régionale et maintenant en tant qu'organisation nationale pour la formation et le développement de compétences en biofabrication. Ce projet qui s'étalera sur 6 mois prévoit un financement de 249 500 $ et permettra à CASTL de mener une étude nationale sur les compétences et la formation en biofabrication, en collaboration avec des entreprises canadiennes, afin d'identifier les tendances de la main-d'oeuvre, les priorités émergentes en matière de formation et de développement des compétences, ainsi que l'introduction de nouvelles technologies et les compétences connexes. Les résultats de la recherche serviront de données de référence pour les futurs programmes de formation, les possibilités de nouveaux partenariats et l'amélioration des modèles de prestation pour CASTL et pour d'autres intervenants de l'industrie.

« Les besoins en matière de biofabrication au Canada n'ont jamais été aussi grands », déclare Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « Pour demeurer concurrentielles dans ce secteur en pleine croissance, les entreprises devront recruter et maintenir en poste des personnes ayant les compétences spécialisées nécessaires pour travailler dans un domaine en constante évolution. BioTalent Canada est fière de s'associer à CASTL dans le cadre d'un projet qui permettra d'établir un plan directeur pour le développement des talents fondé sur des données probantes, lequel suivra l'évolution des besoins en matière de biofabrication. »

Outre l'étude sur les compétences et la formation, le projet comprendra également une étude de cas qui examinera les meilleures pratiques en matière d'amélioration des compétences pour les nouvelles technologies dans le domaine de la biofabrication. S'appuyant sur les données recueillies dans le cadre de l'étude nationale, l'étude de cas mettra en lumière les meilleures pratiques et le retour sur investissement des formations personnalisées parrainées par l'employeur, ainsi que les méthodes utilisées par CASTL pour former un groupe sélectionné de travailleurs à la transition vers de nouveaux processus en vue de l'expansion des installations.

Le projet se terminera par un atelier national sur la biofabrication, qui sera organisé dans le cadre de l'événement BIONATION 2024 de BIOTECanada, à Ottawa. BIONATION est un événement unique axé sur les politiques fédérales qui offre à l'industrie canadienne des biotechnologies et aux représentants du gouvernement l'occasion d'explorer les réalisations du secteur, les perspectives et les importants avantages sociaux et économiques d'un solide écosystème national des biotechnologies. En plus de permettre de présenter les résultats et les constats de la recherche et des études de cas, l'atelier constituera un forum pour échanger et mobiliser collectivement les connaissances, les idées et les recommandations afin de créer une main-d'oeuvre qualifiée, durable et évolutive pour le secteur de la biofabrication au Canada.

« Un engagement solide et concerté à l'égard du développement des compétences à long terme est essentiel alors que nous travaillons à combler les lacunes en matière de compétences au Canada », déclare Noel Baldwin, directeur général du CCF. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec CASTL et BioTalent afin d'aider les travailleurs de demain et actuels de la biofabrication canadienne à renforcer leurs compétences techniques. Ce projet est essentiel pour veiller à ce que la formation professionnelle dans ce secteur en pleine croissance et en évolution demeure adaptée et à l'épreuve du temps. »

Le projet Knowledge and Insights for Future Proofing Biomanufacturing Training (Connaissances et perspectives pour préparer l'avenir de la formation en biofabrication) est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures.

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est un organisme national de formation et de développement des compétences qui a été mis sur pied pour répondre aux besoins du secteur canadien des sciences de la vie en matière de talents. Spécialisée dans la fabrication biopharmaceutique, CASTL répond à la demande économique et sectorielle de personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour répondre aux besoins de l'industrie canadienne de la biofabrication en pleine croissance, y travailler et y prospérer. Grâce à ses multiples installations de formation en biofabrication conformes aux BPF à Charlottetown (Î.-P.-É.), à Montréal (Québec) et bientôt à Vancouver (C.-B.), CASTL propose des formations pratiques adaptées aux besoins de l'industrie, des connaissances théoriques, ainsi que des cours en ligne.

CASTL est le fournisseur exclusif des programmes de formation agréés par le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada. Situé en Irlande, le NIBRT met sur pied et propose des programmes de formation et d'éducation de pointe conçus pour les principaux fabricants biopharmaceutiques, ainsi que pour les partenaires universitaires à l'échelle mondiale. CASTL est soutenue par son principal partenaire national, adMare BioInnovations, ainsi que par l'Académie adMare, qui a pour mission d'offrir une formation spécialisée à la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui stimulera la croissance des entreprises canadiennes oeuvrant dans le secteur des sciences de la vie. www.castlcanada.ca

À propos du Centre des Compétences futures

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant?gardiste qui a pour mission de préparer les Canadiens à la réussite professionnelle. Nous travaillons en partenariat avec des décideurs politiques, des chercheurs, des praticiens, des employeurs et des employés, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement postsecondaire, afin de relever les défis urgents du marché du travail et veiller à ce que chaque personne puisse profiter de possibilités de formation continue. Le CCF été fondé par un consortium dont les membres comprennent l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et The Conference Board of Canada, et il est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les personnes à l'origine des sciences qui changent la vie. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie au moyen de données factuelles et de normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de stimuler le potentiel de l'industrie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs, et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus importants au Canada.

BioTalent Canada a récemment été nommée Great Place to Work® et Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé 2023 par Great Place to Work Canada®, et a été reconnue Best Workplace par HRD Canada pour 2023, ainsi qu'employeur 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion par Canadian HR Reporter. BioTalent Canada respecte les mêmes normes de l'industrie que celles qu'elle recommande aux intervenants. Ces distinctions variées ont été décernées à BioTalent Canada à la suite d'une analyse approfondie et indépendante de l'organisation.

Pour plus d'information, veuillez consulter le www.biotalent.ca.

