AVIS AU PUBLIC - Mise à jour sur le pont-jetée LaSalle : réouverture du chenal à la navigation maritime





KINGSTON, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés le 29 mai, ainsi que les 4 et 5 juin.

SPAC collabore étroitement avec Priestly Demolition Inc., qui a embauché des équipes spécialisées qui travaillent 12 heures par jour pour accélérer la démolition du pont à bascule. Ainsi, la démolition et l'enlèvement de la structure du pont ont progressé plus rapidement que prévu.

Nous pouvons maintenant confirmer que le pont-jetée LaSalle est entièrement ouvert à la navigation maritime depuis midi (heure avancée de l'Est), le 20 juin.

En partenariat avec la ville de Kingston, SPAC continue d'élaborer un plan pour rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons grâce à une solution de pont temporaire. Parallèlement, nous avons également entamé des travaux préliminaires concernant un pont de remplacement permanent.

SPAC demeure déterminé à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne avec des investissements continus dans ses infrastructures. De plus amples renseignements seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Renseignements

Services immobiliers

Services publics et Approvisionnement Canada

Communiquer avec les Services immobiliers mailto:[email protected]

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

20 juin 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :