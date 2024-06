CGTN : Cinq décennies plus tard, la Chine et la Malaisie accélèrent la création d'une communauté avec un avenir commun





BEIJING, 20 juin 2024 /CNW/ - La construction du East Coast Rail Link (ECRL), un mégaprojet ferroviaire dans le cadre de la Belt and Road Initiative en Malaisie, bat son plein. Les travaux sont réalisés par la China Communications Construction Company,

Une fois terminé, le projet, dont 60 % des travaux étaient achevés en mars, devrait améliorer considérablement la connectivité et apporter une croissance plus équilibrée en Malaisie en reliant sa région moins développée de la côte est au coeur économique de la côte ouest.

Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré mercredi, lors d'une rencontre avec le premier ministre malais Anwar Ibrahim, que la Chine est prête à travailler avec la Malaisie pour faire progresser régulièrement la construction de grands projets, comme le projet de liaison ferroviaire de la côte est et le projet « Two Countries, Twin Parks », tout en augmentant le commerce et les investissements et en favorisant la coopération. M. Li Qiang effectue une visite officielle en Malaisie du 18 au 20 juin.

Le modèle de partenariat de la Chine mettant en valeur l'amitié, la sincérité, les avantages mutuels et l'inclusion est sans aucun doute une solution de rechange rafraîchissante apportée à la table de la coopération multilatérale en Asie du Sud-Est. « Les dividendes accumulés se sont traduits par une conjoncture favorable sur laquelle s'appuie la BRI pour triompher dans la région où la Malaisie est l'un des principaux bénéficiaires », a affirmé Ong Tee Keat, président du caucus de la BRI pour l'Asie-Pacifique et ancien ministre des Transports de la Malaisie, dans un article publié mercredi.

La Chine est le plus important partenaire commercial de la Malaisie depuis 15 années consécutives, et la Malaisie est depuis longtemps le deuxième partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

L'an dernier, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Anwar sont parvenus à un important consensus sur la création commune d'une communauté sino-malaisienne avec un avenir commun.

Au cours de la visite de M. Li Qiang, la Chine et la Malaisie ont convenu d'accélérer la construction d'une communauté sino-malaisienne avec un avenir commun, de maintenir des échanges étroits de haut niveau et d'approfondir la coopération dans différents secteurs. Les deux parties ont également convenu de promouvoir la mise en oeuvre de haute qualité du Regional Comprehensive Economic Partnership et de conclure les négociations pour la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ANASE dès que possible.

Renforcer les liens entre les peuples

Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Malaisie et de « l'Année de l'amitié entre la Chine et la Malaisie ». Au cours des 50 dernières années, la Chine et la Malaisie ont resserré les liens entre leurs peuples.

En 2023, la Malaisie a accueilli environ 1,4 million de touristes chinois, ce qui en fait l'un des six principaux groupes de touristes entrants au pays. La récente dispense de visa a considérablement stimulé les échanges entre les peuples. « Nous avons l'intention de joindre plus de 5 millions de touristes chinois », a déclaré Manoharan Periasamy, directrice générale de Tourisme Malaisie, en avril.

Au cours de la visite, M. Li Qiang a également demandé aux deux parties d'approfondir les échanges interpersonnels et culturels dans des domaines comme la culture, le tourisme et l'éducation, ainsi qu'entre les jeunes des deux pays et au niveau infranational, afin de favoriser davantage les échanges entre les peuples des deux pays.

https://news.cgtn.com/news/2024-06-19/China-Malaysia-to-step-up-building-a-community-with-a-shared-future-1uyN4pXEwF2/p.html

