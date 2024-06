Maxterial lève près de huit millions USD dans le cadre d'un financement de série A





La levée renforce la position de l'entreprise en tant que force d'innovation disruptive en science des matériaux

PLEASANTON, Californie, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Maxterial, une société technologique dédiée aux avancées pionnières dans la science des matériaux, notamment la commercialisation de revêtements avancés, annonce la clôture réussie de son cycle de financement de série A, qui a permis de lever près de huit millions USD. Cette étape souligne l'influence croissante de Maxterial dans les technologies de rupture en science des matériaux et son engagement à remodeler les normes industrielles traditionnelles grâce à des solutions dynamiques et respectueuses de l'environnement.

Dirigée par Mehdi Kargar, CEO, et Amy Haghdoost, CTO, Maxterial est à l'origine d'avancées dans le domaine de la science des matériaux depuis près d'une décennie. L'approche rationalisée de l'entreprise pour atteindre le stade de l'adéquation produit-croissance a été largement saluée, attirant une série de clients et d'investisseurs influents, dont Breakout Labs de Peter Thiel, UP2398 de Pierre Omidyar et des entreprises leaders en matière d'innovation telles que Saint-Gobain et Anglo American.

Dirigé par Helios Climate Ventures, avec la participation de l'entreprise mondiale QEMETICA (anciennement Ciech), ce financement de série A consolide la position de Maxterial en tant que chef de file d'une innovation respectueuse du climat. Ce capital permet à Maxterial d'accélérer ses efforts de R&D, y compris les essais à grande échelle, de développer ses produits et d'étendre ses activités en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu à ce jour près de 11 millions de dollars en financement par actions, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans notre vision, nos stratégies uniques de mise sur le marché et le potentiel de transformation de notre technologie », déclare Mehdi Kargar, CEO, Maxterial. « Cette plateforme évolutive convient à de nombreux marchés qui ont un besoin urgent pour des solutions dynamiques et durables. Ce financement de série A nous permet d'assurer une croissance transformationnelle dans plusieurs secteurs d'activité. »

Maxterial remplace les procédés nocifs pour l'environnement et énergivores utilisant le chrome dur hexavalent (H-Chrome) par une solution supérieure, sûre, respectueuse de l'environnement et rentable, à une époque où les startups spécialisées dans la science des matériaux ont du mal à attirer les investisseurs. L'entreprise se démarque en offrant des synergies uniques qui intègrent les besoins des investisseurs, des clients, des chaînes d'approvisionnement et des experts du secteur avec un modèle de produits et de services qui offre des performances exceptionnelles, accélère le changement et atténue les risques.

Maxterial a déjà généré une importante traction initiale. Les essais en cours en Europe et en Amérique du Nord attirent des adopteurs précoces à la recherche de solutions de pointe. En donnant la priorité à la durabilité, aux performances et à l'évolutivité, Maxterial protège contre l'usure, la chaleur et la corrosion, réduit l'empreinte carbone et élimine les matériaux toxiques comme le chrome hexavalent.

« Nous avons décidé de créer une entreprise qui offre une technologie et des rendements exceptionnels », note Kargar. « Alors que nous accélérons notre déploiement, nous souhaitons partager nos connaissances et notre expertise avec d'autres entrepreneurs, des leaders du secteur et des investisseurs désireux de promouvoir des changements positifs. »

Pour les demandes des médias, veuillez contacter

Carmen Ferrigno

Chief Marketing Officer, Maxterial

Tél : 215.287.3658

Email : [email protected]

À propos de Maxterial :

Maxterial est une entreprise technologique de la baie de San Francisco qui se consacre aux progrès de la science des matériaux, notamment à la commercialisation de revêtements de pointe. Créé en 2015, Maxterial s'appuie sur une approche lean tech écosystémique pour développer des solutions innovantes qui protègent contre l'usure, la chaleur et la corrosion tout en réduisant l'empreinte carbone et en éliminant les matériaux toxiques des processus industriels. Maxterial s'engage à soutenir une transformation responsable dans l'industrie de la science des matériaux par le biais d'un leadership éclairé, de l'innovation et d'une collaboration qui inspire d'autres personnes à adopter une innovation responsable.

Pour en savoir plus, visitez le site Maxterial.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440672/Maxterial__Logo.jpg

20 juin 2024 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :