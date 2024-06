Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - FAN

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : First Atlantic Nickel Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : FAN Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 12 h 56 L'OCRI peut prendre la...

North American Rail Solutions (NARS), le plus important fournisseur de services de conception, de construction, d'entretien et d'exploitation ferroviaires en Amérique du Nord, est fier d'annoncer l'acquisition de Tri Innovations Consulting Ltd. à...