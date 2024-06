Les ACVM annoncent des nominations à leur Groupe consultatif des investisseurs





CALGARY, AB, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux membres au sein de leur Groupe consultatif des investisseurs (GCI) de même que la reconduction du mandat de deux de ses membres.

Voici les nouveaux membres du GCI :

Sophie Jean : Mme Jean a été nommée pour un mandat de trois ans prenant effet le 15 décembre 2023 suivant un appel de candidatures public. Avocate en valeurs mobilières, elle a oeuvré à l'Autorité des marchés financiers, où elle a occupé divers postes clés dont ceux de directrice de l'encadrement des intermédiaires et de conseillère cadre.

Brigitte Catellier : Mme Catellier a été nommée directement par les ACVM pour un mandat de trois ans prenant effet le 1er juillet 2024. Elle est codirectrice de l'Investor Protection Clinique de l'Osgoode Hall Law School, où elle est professeure associée.

Pour assurer un lien adéquat entre le GCI des ACVM et le Groupe consultatif des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (GCI de la CVMO), la personne suivante a été désignée :

James (Jim) Sinclair : M. Sinclair est membre du GCI de la CVMO et prendra ses fonctions au sein du GCI des ACVM à compter du 1er juillet 2024. Fort de 35 ans d'expérience dans la prestation de services juridiques entourant les marchés des capitaux, il s'est notamment intéressé à la protection des investisseurs et aux autres enjeux les concernant. Il a également été avocat général à la CVMO, en plus d'assurer l'intérim de la fonction Application de la loi pendant un certain temps.

Les mandats de deux membres du GCI ont également été reconduits :

Jason Alcorn : M. Alcorn a vu son mandat renouvelé pour trois ans à compter du 1er septembre 2024. Professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Moncton, il a été conseiller juridique principal et conseiller spécial à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick.

Annick Kwetcheu Gamo : Mme Kwetcheu Gamo a vu son mandat reconduit pour trois ans à compter du 1er septembre 2024. Elle est spécialiste en éducation financière, coach en santé financière et fondatrice de l'organisme à but non lucratif québécois Code F. Santé financière pour tous!.

Les notices biographiques complètes de tous les membres du GCI des ACVM sont accessibles sur le site Web des ACVM.

Le GCI des ACVM compte actuellement un poste vacant. En septembre, il fera un appel à candidatures public pour le pourvoir.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

20 juin 2024

