Hydro-Québec présente le bilan du dialogue sur le Plan d'action 2035 et prend une quarantaine d'engagements





MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Hydro-Québec présente le bilan de la démarche de dialogue qu'elle a menée au cours des derniers mois afin d'accueillir des idées et des solutions pour concrétiser son Plan d'action et l'améliorer. Ces échanges ont été fructueux et témoignent du vif intérêt de la société québécoise pour l'avenir énergétique du Québec.

Hydro-Québec dégage ainsi de grands constats et prend plus de 40 engagements sur les thèmes suivants :

acceptabilité sociale ; transparence et prévisibilité ; qualité du service ; efficacité énergétique ; innovation ; leadership environnemental.

Ces constats et engagements ont été établis dans le cadre des différents volets de la démarche :

Consultation de la population : participation de plus de 16 000 personnes

participation de plus de 16 000 personnes Tournée de régions : 18 rencontres régionales avec plus de 500 personnes représentant les régions

18 rencontres régionales avec plus de 500 personnes représentant les régions Démarche avec les Premières Nations et les Inuit pour élaborer un plan de réconciliation économique : plus de 25 rencontres avec des gouvernements de Premières Nations, la Société Makivvik représentant les Inuit du Nunavik et l'Assemblée des Premières Nations Québec- Labrador

plus de 25 rencontres avec des gouvernements de Premières Nations, la Société Makivvik représentant les Inuit du Nunavik et l'Assemblée des Premières Nations Québec- Rencontres avec divers regroupements et associations : près de 40 organisations rencontrées notamment, les groupes environnementaux, de consommateurs, les spécialistes du secteur de l'énergie et les syndicats.

« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel et qui ont exprimé leurs aspirations, leurs ambitions et parfois leurs frustrations au sujet de notre avenir énergétique de même que leurs attentes quant au rôle d'Hydro-Québec dans celui-ci, affirme Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec. Au terme de la démarche, Hydro-Québec est beaucoup plus consciente des besoins de ses partenaires ainsi que de ses clients et clientes et des réalités de toutes les régions du Québec. »

Le Plan d'action 2035 est un projet de société qu'Hydro-Québec s'engage à réaliser en collaboration avec la population. Les rencontres tenues dans le cadre de ce dialogue ont jeté les bases d'une conversation avec la collectivité qu'elle entend poursuivre en continu afin de demeurer à l'écoute et alimenter ses réflexions et ses actions.

Pour consulter l'ensemble du rapport Bilan et engagements du dialogue sur le Plan d'action 2035 - La transition énergétique : un grand projet de société.

SOURCE Hydro-Québec

20 juin 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :