Le gouvernement accélère la construction de CPE





SAINT-PROSPER, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Dans le but d'offrir plus rapidement des places en services de garde à 9,10 $ par jour, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, annonce aujourd'hui le déploiement d'une première phase d'un projet visant la construction de centres de la petite enfance (CPE) préfabriqués.

Le premier contrat signé est entre le fabricant RCM modulaire et le CPE Passe-Lacets. La construction du futur CPE en installation préfabriquée permettra la création de 52 places à 9,10 $ d'ici à la fin de l'année.

Au cours des prochaines semaines, des contrats entre des CPE et les 12 fabricants de constructions modulaires qui se sont montrés intéressés seront signés. Ces ententes mèneront à la réalisation de premiers CPE préfabriqués qui feront office de modèles par la suite. Les plans des modèles du répertoire de CPE préfabriqués seront préapprouvés par le Ministère. Cela permettra aux nouvelles installations préfabriquées de voir le jour plus rapidement que les constructions traditionnelles, dont le délai de réalisation moyen est de 24 à 26 mois.

Cette première étape de CPE préfabriqués permettra la création de près de 1 000 places en CPE, dont 200 places pour les poupons. Ces places à 9,10 $ seront disponibles dans le délai record d'un an à partir de la signature des contrats. Le projet représente un investissement potentiel de plus de 46 millions de dollars de la part du gouvernement, et cela, au bénéfice de près d'un millier de familles québécoises.

Citations :

« Nous prenons les moyens nécessaires pour créer plus de places en CPE, plus rapidement. L'annonce que le gouvernement fait aujourd'hui démontre toute l'importance que nous accordons à nos CPE. C'est bien sûr une excellente nouvelle pour les familles qui pourront profiter de ces nouvelles places en services de garde à 9,10 $ par jour. Je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui pose des gestes significatifs pour augmenter le nombre de places dans des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

« À la suite d'un travail rigoureux de notre gouvernement au cours des derniers mois, la Beauce fait maintenant office de pionnière partout au Québec grâce à la réalisation de ce premier CPE préfabriqué.

Les 52 nouvelles places pour la communauté de Saint-Prosper et des environs seront terminées dans la prochaine année, et ce, au bénéfice des familles de chez nous. Je tiens à souligner la précieuse collaboration entre les équipes du CPE Passe-Lacets, l'entreprise RCM Modulaire, mon bureau de circonscription et le ministère de la Famille. Nous arrivons aujourd'hui à un résultat dont nous pouvons tous être fiers ».

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants :

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de gestes concrets posés par le gouvernement afin de : rendre le réseau plus accessible et équitable pour toutes les familles du Québec; permettre aux Québécois d'apprécier l'état d'avancement du Grand chantier. À ce titre, mentionnons par exemple la mise sur pied du Bureau d'accélération de projets, de la voie rapide, du projet-pilote en communauté et en entreprise et la mise en ligne d'un tableau de bord qui permet de suivre mensuellement l'évolution du développement du réseau.

Grâce à ces initiatives, plus de places sont disponibles rapidement pour les familles. Depuis le début du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, on compte 17 587 nouvelles places en installation, 6 916 nouvelles places en milieu familial en plus des 8 618 places qui ont été converties. Au total, ce sont près de 33 000 places supplémentaires à 9,10 $ qui se sont ajoutées au réseau en moins de 3 ans.

20 juin 2024 à 13:00

