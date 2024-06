North American Rail Solutions fait l'acquisition de Tri Innovations Consulting, Ltd à Calgary, en Alberta





FORT WORTH, Texas, le 20 juin 2024 /CNW/ - North American Rail Solutions (NARS), le plus important fournisseur de services de conception, de construction, d'entretien et d'exploitation ferroviaires en Amérique du Nord, est fier d'annoncer l'acquisition de Tri Innovations Consulting Ltd. à Calgary, en Alberta.

Tri Innovations est un important fournisseur de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC), qui comprend des études de faisabilité, des services de conception et d'ingénierie détaillés, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de projet, la gestion de la construction et de la fabrication, la mise en service et le soutien à l'exploitation. Tri Innovations est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et des espaces renouvelables qui possède une expertise approfondie dans les installations et les terminaux, le transport industriel et la manutention des matériaux. Pour en savoir plus, consultez le site www.triinnovations.ca.

Thomas Lucario, chef de la direction de North American Rail Solutions, a déclaré : « L'ajout de Tri Innovations à la famille d'entreprises North American Rail Solutions ajoute des capacités incroyables à notre portefeuille. Cela positionne North American Rail Solutions comme l'un des seuls grands fournisseurs de services d'entretien et de construction ferroviaires en Amérique du Nord à offrir une gamme complète de services véritablement internes, de la conception à la construction, en passant par l'entretien et l'exploitation. L'équipe de Tri Innovations convient parfaitement à notre culture qui consiste à fournir des solutions novatrices aux problèmes des clients et s'intégrera bien à nos autres activités aux États-Unis et au Canada. »

Kurt Findlay, chef de la direction de Tri Innovations, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous joindre à North American Rail Solutions. Notre engagement commun à l'égard des solutions et de l'innovation axées sur le client renforcera notre capacité à offrir une valeur inégalée à nos clients. « Nous sommes impatients de collaborer avec NARS pour élargir notre portée et améliorer les services que nous offrons et offrir une valeur exceptionnelle. »

Solutions ferroviaires nord-américaines

En 2021, DFW Capital Partners s'est associée à l'équipe de direction d'American Track par l'acquisition et a fondé la société mère, North American Rail Solutions. Opérant à partir de 25 bureaux à service complet situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions fournit à ses clients des services essentiels à la mission qui garantissent la sécurité, la conformité et l'exploitabilité des actifs ferroviaires sur place. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, notamment la fabrication, la pétrochimie, les mines, les produits agricoles, les aliments et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport en commun, les chemins de fer de catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.NorthAmericanRailSolutions.com.

DFW Capital Partners

DFW Capital Partners est une société de placement en capital-investissement axée sur les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Avec environ 2 milliards de dollars sous gestion, l'entreprise se concentre sur les entreprises de services, en mettant l'accent sur les services de soutien aux entreprises et aux industries impartis, ainsi que sur les entreprises de soins de santé. DFW a plus de 20 ans d'expérience dans la création d'entreprises de premier plan et la reconnaissance de rendements attrayants pour ses investisseurs. DFW a son siège social à New York, dans l'État de New York, et possède un bureau à Chevy Chase, au Maryland. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de DFW à l'adresse www.DFWCapital.com.

