Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases fournira environ deux douzaines de stations d'hydrogène liquide en Corée du Sud

TEMECULA, Californie, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, qui fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co. Ltd. a annoncé qu'après son dernier contrat avec SK Plug Hyverse, le groupe a obtenu des contrats pour la construction et la maintenance d'environ deux douzaines de stations de ravitaillement en hydrogène liquide (LH2) en Corée du Sud.

Alors que de plus en plus d'autobus et de poids lourds cherchent à réduire leurs émissions de carbone tout en conservant leurs capacités de conduite sur de longues distances, de nombreux opérateurs de flottes, autorités de transport et agences se tournent vers l'hydrogène liquide comme solution pour les remplissages rapides et les itinéraires de longue distance. L'expérience de Nikkiso dans le développement et la fabrication de pompes cryogéniques depuis plus de 70 ans et de stations de ravitaillement en carburants alternatifs depuis 26 ans attire des entreprises telles que SK Plug Hyverse qui recherchent des partenaires capables de contribuer à la croissance de l'infrastructure et de l'économie de l'hydrogène en Corée du Sud.

« SK Plug Hyverse est un partenaire formidable pour Nikkiso en Corée du Sud, car, ensemble, nous mettons toutes nos compétences et nos collaborateurs exceptionnels au service de l'approche progressive de la Corée du Sud dans l'établissement d'une économie de l'hydrogène compétitive », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. « Nikkiso admire l'approche productive et pragmatique de la Corée du Sud pour développer l'économie de l'hydrogène, et nous attendons avec impatience d'autres occasions de soutenir ses efforts. »

« Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disposent de la station de ravitaillement verticalement intégrée de Nikkiso avec des systèmes de liquéfaction internes et des systèmes de chargement de remorques, des pompes cryogéniques, des tuyaux isolés sous vide, des cuves isolées sous vide, des vaporisateurs cryogéniques, des contrôles industriels, des services d'autorisation, d'installation et de maintenance », a déclaré Mike Mackey, Président, Ravitaillement en carburant et solutions, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. « Nous construisons des stations de ravitaillement alternatives depuis 1998 et nous sommes fiers que notre travail contribue à un monde plus propre et plus sain. »

Plusieurs stations d'hydrogène liquide ont déjà été mises en service en Corée du Sud, ravitaillant avec succès des autobus l'un après l'autre, et augmentant leur capacité. Les autres stations en Corée du Sud seront mises en service au cours des douze prochains mois.

Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases est un fournisseur leader d'équipements cryogéniques et de technologies et d'applications conçues pour les marchés inhérents à l'énergie propre et aux gaz industriels. Il emploie plus de 1 600 collaborateurs répartis dans 22 pays et se place sous la tutelle de Cryogenic Industries, Inc., une entreprise située au sud de l'État californien des États-Unis, elle-même une filiale en propriété exclusive de Nikkiso Co., Ltd. (TSE : 6376).

Depuis sa création en 1953, Nikkiso a contribué à la résolution des conflits sociaux en anticipant les changements d'époque au moyen de technologies et de produits d'innovation parmi les premiers au monde et au Japon. Dans le secteur de l'industrie, Nikkiso a suscité de nouveaux marchés en développant des produits propres au domaine de l'énergie, des produits propres au domaine médical et liés à l'hémodialyse et des structures aériennes en PRFC (polymère renforcé de fibres de carbone) pour le compte de l'aérospatiale.

SKPH est une coentreprise entre SK E&S et Plug Power Inc., un fournisseur de premier plan de solutions d'hydrogène clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, afin d'offrir des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène propre en Asie.

