LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL OFFRENT DU SOUTIEN POUR DES MAISONS D'HABITAT POUR L'HUMANITÉ À REGINA





REGINA, SK, le 20 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont fourni un investissement conjoint de 130 000 $ pour deux maisons d'Habitat pour l'humanité à Regina.

L'annonce a été faite sur le site de l'ensemble résidentiel d'Habitat, à Regina. Les deux maisons individuelles neuves, de deux étages chacune, sont dotées de trois chambres et d'un sous-sol aménagé. Les deux familles ont maintenant emménagé dans leur nouveau logement.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant :???

130 000 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 15 000 $ de la Ville de Regina versés pour chacune des maisons au moment de leur occupation.

Citations :

« Notre priorité est de travailler avec tous nos partenaires pour veiller à ce que tout le monde au Canada ait accès à un logement sûr et abordable. Des organismes comme Habitat pour l'humanité, ainsi que nos partenaires provinciaux, jouent un rôle crucial pour nous aider à atteindre nos objectifs. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de faire lorsque nous travaillons ensemble pour offrir des solutions de logement en Saskatchewan. Je suis très heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle pour deux familles qui pourront profiter de leur premier été dans leur nouveaux maisons. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan rend le logement abordable plus accessible pour toutes les familles de la province, y compris celles du nord de la province qui ont les plus grands besoins en matière de logement. Nous avons des partenaires communautaires incroyables à Regina, et nous avons travaillé ensemble pour offrir aux résidents des options de logement pour les aider à élever leurs familles, à planifier leur avenir et à se bâtir une vie au sein de leur collectivité. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Nous sommes ravis de célébrer notre première cérémonie de remise des clés depuis l'achèvement de Haultain Crossing. Cette occasion marque une importante réalisation pour notre organisation et souligne le dévouement et le travail acharné de toutes les personnes concernées. Accéder à la propriété, ce n'est pas seulement avoir un endroit où vivre; c'est créer une fondation stable qui permet aux familles de s'épanouir et de grandir. Nous sommes honorés d'aider ces familles à concrétiser leurs rêves et à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. » ? Kelsey Stewart, directrice générale intérimaire, Habitat pour l'humanité Saskatchewan

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le et la prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Tout le financement consenti aux termes de la SNL prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur le Plan de croissance de la Saskatchewan , visitez le www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

20 juin 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :