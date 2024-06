Hisense : De la commandite à la domination technique dans le football





QINGDAO, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, marque mondiale d'appareils électroménagers et d'électronique grand public, célèbre son troisième partenariat consécutif avec le Championnat d'Europe de l'UEFAtm, en faisant ses débuts en tant que fournisseur officiel d'écrans VAR pour l'UEFA EURO 2024tm cet été.

L'introduction de la technologie l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été l'un des changements les plus significatifs dans le football au cours des 50 dernières années. Cette innovation a amélioré l'équité et la précision du jeu. Pour la première fois dans l'histoire de l'UEFA, les intérêts commerciaux concernant l'arbitrage professionnel ont été ouverts aux sponsors. La décision de l'UEFA d'accorder des droits de parrainage exclusifs représente une haute reconnaissance, par l'une des principales organisations d'événements mondiaux, de la technologie d'affichage de Hisense.

Pour répondre aux normes VAR, il est impératif de disposer de dispositifs d'affichage d' une grande précision, car la nature à grande vitesse des sports nécessite des détails d'image inégalés. Hisense, avec sa technologie de pointe dans la résolution des problèmes de traînée d'image, a développé de manière indépendante une puce de qualité d'image AI, capable d'identifier et de traiter des images au niveau des pixels en temps réel, garantissant ainsi aucune perte de détails clés.

Pendant les matchs, les fans ont également remarqué le slogan « NEVER SETTLE FOR NO. 2 GLOBALLY » sur le panneau LED au bord du terrain. En tant que perturbateur dans l'industrie de l'affichage, au premier trimestre 2024, la part de marché mondiale des expéditions de téléviseurs de 100 pouces de Hisense était de 56,4 %, se classant numéro 1 au niveau mondial, selon les données de la société de recherche leader Omdia.

Depuis le précédent Championnat d'Europe de l'UEFAtm, Hisense a progressivement évolué du parrainage de marque à la fourniture d'un support technique inégalé. La sélection de Hisense comme l'un des principaux sponsors du tournoi prouve leur excellente « technologie centrée sur l'utilisateur » et leur engagement envers la « qualité ultime ». De plus, cela a renforcé la notoriété de la marque sur les marchés mondiaux, permettant au monde de témoigner de la puissance de Hisense.

Hisense est une marque mondiale leader d'appareils électroménagers et d'électronique grand public et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement étendue pour opérer dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

