Nomination de Jacob Wasserman en para-aviron pour les Jeux paralympiques Paris 2024

- Wasserman fera ses débuts paralympiques

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - Jacob Wasserman a été nommé en vue de représenter le Canada dans le sport du para-aviron aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Rowing Canada Aviron.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 - PARA-AVIRON

Wasserman, un ancien joueur de hockey qui fait partie des survivants de l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt en 2018, fera ses débuts paralympiques à sa première saison internationale complète de compétition en para-aviron.

L'athlète de 24 ans avait essayé le para-hockey sur glace et le ski nautique adapté avant de se tourner vers le para-aviron en octobre 2022. Un an plus tard, aux championnats nationaux de 2023, il remportait l'or dans sa catégorie.

Wasserman a décroché la médaille d'argent en skiff masculin PR1 à la Régate de qualification continentale qui a eu lieu à Rio de Janeiro, en mars dernier. Seul le gagnant de l'épreuve devait obtenir un quota pour son pays en vue des Jeux paralympiques de cet été, cependant, à la suite de la réattribution des quotas, le Canada a également reçu une place.

«?Je me sens un peu comme dans un rêve?», dit Wasserman. «?Toute ma vie j'ai voulu être un athlète professionnel et concourir contre les meilleurs au monde. Je suis extrêmement heureux de l'occasion qui m'est offerte de représenter le Canada. Je pense que ce sera une excellente opportunité d'en apprendre et de me développer davantage.?»

«?Je suis très fier du chemin parcouru jusqu'ici par Jacob dans l'aviron?», affirme Adam Parfitt, directeur de la haute performance Rowing Canada Aviron. «?Le parcours de chaque athlète est unique, et nous félicitons Jacob pour son engagement et de sa détermination à réaliser son objectif de succès à Paris et au-delà. Toute la communauté de l'aviron et toute la nation sont derrière lui!?»

La compétition de para-aviron aura lieu du 30 août au 1er septembre au Stade nautique de Vaires-sur-Marne à Paris. Les séries se tiendront au jour 1, suivies du repêchage au jour 2. Les finales viendront conclure la compétition le 1er septembre. Wasserman concourra en skiff hommes PR1.

«?Toutes nos félicitations à Jacob pour sa nomination au sein de l'Équipe paralympique canadienne?», déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. «?Une participation aux Jeux paralympiques aussi tôt dans sa carrière en parasport témoigne de ses habiletés et de son engagement. Il est sans aucun doute voué à un brillant avenir dans le sport, et je sais que tout le Canada l'encouragera lors de ses courses à Paris.?»

«?Nous sommes ravis d'accueillir Jacob dans l'Équipe paralympique canadienne?», ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. «?Ce fut fantastique de suivre le parcours de Jacob en para-aviron depuis qu'il a découvert ce sport, et sa sélection pour les Jeux paralympiques est un accomplissement remarquable. Nous l'encourageons à vivre pleinement l'expérience des Jeux à Paris, et je sais qu'il aura le soutien de toute l'équipe.?»

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe paralympique est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

20 juin 2024 à 12:00

