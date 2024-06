Municipalité de Desbiens : le syndicat satisfait





DESBIENS, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Desbiens voit d'un bon oeil le fait que le gouvernement du Québec a adopté un décret afin de mettre sous tutelle la Municipalité de Desbiens. Déjà, un grief a été déposé contre la mairesse Ginette Sirois pour harcèlement psychologique.

« En somme, c'est une bonne nouvelle, car autant les syndiqués que les non-syndiqués reprochaient à la mairesse une ingérence malsaine dans les ressources humaines et du harcèlement psychologique. Cependant, nous sommes surpris de la sortie médiatique de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qui dit qu'elle a confiance en cette dernière quand, visiblement, depuis des mois, ça ne va pas bien à Desbiens », d'expliquer Claire Simard, conseillère syndicale du SCFP.

« La ministre aurait au moins dû communiquer avec les représentants syndicaux afin d'avoir l'heure juste sur les affaires municipales dans cette municipalité du Lac Saint Jean », de rappeler la conseillère syndicale.

Le climat de travail toxique à la Municipalité a mené à une enquête par une firme externe.

Le conseil municipal demeurera fonctionnel pour administrer la Ville. Toutefois, ses décisions devront être approuvées par la Commission municipale du Québec (CMQ).

