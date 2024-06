Prise en compte des besoins culturels des Autochtones dans la conception des logements





OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) ont annoncé aujourd'hui des plans pour un nouveau modèle de conception de logements qui répond mieux aux besoins des femmes et des filles autochtones et à ceux des personnes autochtones bispirituelles, transgenres et de diverses identités de genre (FFPBTDIG+).

L'AFAC a mené une recherche approfondie et travaillé avec des architectes pour concevoir des plans visant un cadre de conception de logements durables, abordables, accessibles et adaptés à la culture (DAAAC). Le projet, qui porte sur le logement des Autochtones et le logement pour les personnes qui en ont le plus besoin, a reçu un financement de 100 000 $ de la SCHL. La recherche de l'AFAC a permis de relever des caractéristiques et des modèles de logement DAAAC efficaces pour les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada. Elle comprenait une analyse documentaire, une analyse intersectorielle et un sondage national en ligne. L'un des principaux éléments d'intérêt consistait à déterminer les différences entre les sous-groupes de FFPBTDIG+ autochtones et les besoins en matière de logement selon la géographie du Canada. On a tenu compte de la grande diversité des climats, des conditions de terrain et des logements traditionnels et culturels. La conception proposée de logements DAAAC et ses diverses caractéristiques visent à répondre à ces besoins particuliers.

Le cadre de conception du logement comprend des caractéristiques adaptées à la culture. En voici des exemples : adaptations aux besoins des grandes familles et à la vie multigénérationnelle, fenêtres sur tous les côtés et puits de lumière laissant passer la lumière naturelle, zone de rassemblement centrale, poêle à bois rond autoportant entouré d'une table de salle à manger, cuisine ouverte et remise de rangement attenante extérieure. La conception intègre aussi des caractéristiques durables comme des panneaux solaires sur le toit, des collecteurs de pluie et une serre menant à la cour arrière. Elle favorise aussi l'accessibilité grâce à des éléments comme des entrées larges et des caractéristiques abordables. Parmi celles-ci, mentionnons le dépassement des exigences minimales d'isolation recommandées afin de réduire les coûts de chauffage et de climatisation. L'étape suivante consiste pour l'AFAC à obtenir du financement pour élaborer et tester un prototype de ce modèle de logement.

« L'AFAC a toujours reconnu et défendu le droit à la sécurité et à la garantie de logement des FFPBTDIG+ autochtones. Nous sommes reconnaissants du soutien de la SCHL dans l'élaboration d'un modèle de logement abordable et adapté à la culture. Nous nous réjouissons à la perspective de nouvelles initiatives qui répondront aux besoins de logement des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada. »

- Carol McBride, présidente de l'AFAC

« Pour favoriser la réconciliation et l'inclusion dans nos communautés partout au pays, il est essentiel de mieux comprendre les besoins en matière de logement des femmes et des filles autochtones et ceux des personnes autochtones bispirituelles, transgenres et de diverses identités de genre, et de mieux y répondre. La conception des logements fondée sur cette recherche sera essentielle pour veiller à ce que les gens puissent demeurer dans leur communauté, en préservant leur identité, près de leur famille et de leur culture. Nous sommes fiers d'appuyer cet important travail de l'Association des femmes autochtones du Canada et sommes ravis de voir ce projet se concrétiser. »

- Mathieu Laberge, premier vice-président, Économie et perspectives de l'habitation à la SCHL

Lisez le numéro de Recherche en action de la SCHL à propos du projet en question : Élaboration d'un modèle de logement durable, abordable et adapté à la culture.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

20 juin 2024 à 11:19

