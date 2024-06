Sollicitation de commentaires sur le Plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre





OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a récemment lancé une période de consultation publique sur une ébauche du Plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre. Dans cette ébauche, on propose de nouvelles mesures pour améliorer les processus que l'Agence utilise afin d'aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse.

Il s'agit de la prochaine étape de l'engagement de l'ACIA à faire un examen complet de son approche à la galle verruqueuse de la pomme de terre. Cet examen est fondé sur les données scientifiques actuelles, les normes internationales et les nouvelles technologies.

Les nouvelles mesures proposées dans cette ébauche s'appliqueront aux champs à la suite d'une détection de la galle verruqueuse de la pomme de terre et d'une enquête afin de limiter la propagation de cette maladie. Ces mesures comprennent notamment :

la production de variétés de pommes de terre résistantes;

une augmentation des activités d'analyse du sol;

des exigences supplémentaires relatives à la propreté de l'équipement.

L'ACIA a continué à mobiliser le Conseil canadien de la pomme de terre, le Prince Edward Island Potato Board et la province de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ainsi que d'autres parties prenantes de l'industrie dans le cadre de la rédaction du plan d'intervention pour la consultation. L'ébauche comprend des recommandations du Comité consultatif international sur la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et les commentaires reçus lors d'une consultation sur trois documents de gestion des risques de la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui a eu lieu plus tôt cette année.

Toute la rétroaction reçue dans le cadre de la présente consultation sera prise en considération lors de la finalisation de ce plan d'intervention. Une fois que ce sera fait, on développera un processus de transition pour les cultivateurs à l'Î.-P.-É. touchés par la galle verruqueuse. Ce processus facilitera leur transition du Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de la pomme de terre en cours vers le nouveau plan d'intervention. Le plan final s'appliquera aux nouvelles détections de la galle verruqueuses au Canada, à l'exception de celles à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'ACIA recueillera les commentaires et les questions au sujet de l'ébauche jusqu'à la fin de la période de consultation, soit le 26 juillet 2024.

Faits en bref

La galle verruqueuse de la pomme de terre est un champignon du sol extrêmement persistant qui peut réduire le rendement des cultures de pommes de terre commerciales ainsi que la qualité des tubercules de pomme de terre. Ce champignon peut se propager par le déplacement du sol, du matériel agricole et des pommes de terre provenant de champs infectés par la galle verruqueuse.

La galle verruqueuse de la pomme de terre est réglementée en vertu de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement. Au Canada , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Î.-P.-É. Les deux provinces ont mis en place des mesures de contrôle réglementaires afin d'aider à prévenir la propagation de ce phytoravageur.

et de son règlement. Au , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Î.-P.-É. Les deux provinces ont mis en place des mesures de contrôle réglementaires afin d'aider à prévenir la propagation de ce phytoravageur. La galle verruqueuse de la pomme de terre est présente à Terre-Neuve-et- Labrador depuis 1909. Par conséquent, le déplacement des pommes de terre, notamment les pommes de terre de semence, en dehors de la province est restreint depuis 1912.

