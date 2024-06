Postes Canada célébrera l'artiste visuelle et environnementaliste Christi Belcourt dans le troisième volet de sa série de timbres consacrée aux leaders autochtones





OTTAWA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de timbres pour rendre hommage à trois leaders autochtones. Elisapie, Josephine Mandamin et Christi Belcourt seront chacune en vedette sur un timbre émis en reconnaissance de leur action militante pour l'environnement, ainsi que les droits et la culture des communautés inuit, des Premières Nations et métisses.

Christi Belcourt est une artiste visuelle et environnementaliste métisse reconnue pour ses peintures aux motifs complexes imitant le perlage métis. Elle exploite son talent pour défendre la protection de la terre et de l'eau, et soutenir le savoir, les cultures et les langues autochtones. Postes Canada célébrera son timbre lors d'un événement qui se tiendra à Ottawa le mardi 25 juin.

Les timbres de ce jeu formeront le troisième volet de la série de Postes Canada consacrée aux leaders autochtones. Lancée en 2022, la série souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Les vignettes sont dévoilées et célébrées lors d'événements locaux distincts. Les dévoilements des timbres en l'honneur d'Elisapie et de Josephine Mandamin ont eu lieu respectivement le 13 et le 18 juin.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Christi Belcourt

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DE :

Christi Belcourt

Proches de Christi Belcourt

Rindala El-Hage, vice-présidente, Finances et contrôleuse, Postes Canada

Cassidy Caron, présidente, Ralliement national des Métis

Maria Campbell, aînée métisse, autrice, dramaturge, communicatrice et cinéaste

OÙ : Centre Wabano pour la santé des Autochtones, 299 chemin Montréal, Vanier (Ontario), K1L 7G1

QUAND : le mardi 25 juin, à 11 h (HE)

Autres timbres de cette émission

Les timbres en l'honneur d'Elisapie et de Josephine Mandamin ont été dévoilés respectivement à Montréal le 13 juin et à Thunder Bay, en Ontario, le 18 juin.

