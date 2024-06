Rolls-Royce Power Systems et CATL annoncent une coopération stratégique visant à promouvoir la gamme de produits TENER





MUNICH, 20 juin 2024 /CNW/ - Rolls-Royce Power Systems (RRPS) et CATL sont heureux d'annoncer une coopération stratégique qui permettra à la gamme de produits TENER de pénétrer les marchés de l'UE et du Royaume-Uni. Le produit révolutionnaire est conçu dans un souci de sécurité et d'amélioration de la durée de vie, de l'efficacité et de la disponibilité du service. Selon la gamme de produits et l'utilisation du client, on peut s'attendre à ce que le nouveau produit TENER ne se dégrade pas au cours d'une période pouvant atteindre 5 ans. RRPS a commencé à offrir des produits TENER dans le cadre de sa solution mtu EnergyPack QG. Ensemble, les deux entreprises ont établi une relation étroite favorisant l'intégration des produits TENER dans des projets clés en main d'ingénierie, approvisionnement et construction à part entière avec un service de maintenance tout inclus.

Les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau permettent l'intégration de sources d'énergie renouvelable variables au réseau tout en améliorant la stabilité et la fiabilité du réseau. La solution entièrement intégrée permet au client de fournir les plus récents services de réseau et de négociation au sein des réseaux qui font l'objet d'une modernisation rapide au Royaume-Uni et dans l'UE. La solution contribuera à accélérer la transition énergétique et à bâtir une infrastructure énergétique plus durable.

À la fin de l'année dernière, RRPS et CATL ont signé un accord d'approvisionnement à long terme, qui couvre une collaboration commerciale de plus de 10 GWh. L'accord renforce la collaboration commerciale entre les deux entreprises et contribue à faciliter la croissance dans les marchés de l'UE et du Royaume-Uni. Le dévouement des deux entreprises à l'égard de la technologie, de la qualité, de la sécurité et de la livraison dans les délais prévus mène à une plus grande sécurité d'investissement pour le client. Le partenariat s'étend à l'innovation de produits intelligents comme la solution intelligente d'automatisation mtu EnergetIQ de RRPS et sa plateforme numérique mtu Go! avec la plateforme de diagnostic intelligent et le système de gestion de batterie de CATL. Ces partenariats renforcent la capacité des deux entreprises à réaliser des projets complexes à grande échelle. Les deux entreprises ont mené à bien différents projets dans l'UE avec la gamme de produits EnerOne et ont conclu de multiples contrats au sein de l'UE pour la gamme de produits EnerC+.

