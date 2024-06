Pour un meilleur accès aux soins - Modernisation du département d'imagerie médicale au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR)





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Après deux ans de travaux, le département d'imagerie médicale du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) est maintenant beaucoup plus moderne. Il permet d'offrir un meilleur accès à des soins à la fine pointe de la technologie à la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a pris part aux activités d'inauguration, aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Les coûts de ce projet de modernisation se sont élevés à environ 13 millions de dollars. Les travaux d'envergure qui ont été réalisés entraînent de nombreux avantages pour les usagers et usagères ainsi que pour les équipes du département.

Cet investissement permet d'améliorer de façon considérable la capacité de la radiologie interventionnelle (angiographie) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, de libérer plus rapidement le bloc opératoire et de réduire l'attente pour les usagers et usagères ayant besoin de ce service.

Citations :

«?Le système de santé doit s'appuyer sur des infrastructures modernes et fonctionnelles pour viser l'excellence et l'efficacité. Le projet qui a été réalisé au CHAUR est un autre bel exemple des efforts du gouvernement pour moderniser le réseau de la santé et des services sociaux et améliorer l'accès aux soins et aux services pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

«?Je suis très fier de prendre part à cette inauguration, qui vient souligner les efforts des équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet d'envergure. Les travaux de modernisation permettent d'améliorer grandement les installations et de maintenir les activités d'angiographie dans la région. Les gains sont importants, tant pour les patients et patientes que pour le personnel du CHAUR. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le département est dorénavant doté de deux nouveaux appareils d'angiographie, qui viennent remplacer l'unique appareil toujours en fonction qui était utilisé depuis plus de 15 ans. Un appareil de fluoroscopie a également été remplacé.

Par ailleurs, les travaux réalisés permettent d'augmenter la fluidité dans le secteur de l'imagerie médicale, d'augmenter la capacité d'intervention hors bloc opératoire au CHAUR et de réduire l'attente pour les usagers et usagères ayant besoin du service de radiologie interventionnelle.

La radiographie interventionnelle permet différentes options thérapeutiques radioguidées minimalement invasives pour des vaisseaux et des organes. Les traitements possibles sont : l'angioplastie, l'endoprothèse, l'embolisation, l'ablation, la biopsie ou encore des interventions en cas de thrombolyse, de maladie vasculaire, de fibrome utérin ou de cancer.

