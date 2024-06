INTRESO présente des alternatives durables alors que l'UE envisage l'interdiction du fluorure de sulfuryle





Le groupe International Treatment Solutions (INTRESO) a écrit au Comité permanent des produits biocides de la Commission européenne pour souligner la disponibilité d'alternatives sûres, efficaces et durables sur le plan environnemental au fluorure de sulfuryle, en amont d'une réunion le 21 juin qui examinera l'interdiction du produit chimique pour le traitement de préservation du bois [PT8], et comme insecticide et acaricide pour le contrôle des insectes et des arachnides [PT18].

Le 21 juin, des représentants des États membres de l'UE voteront sur une proposition visant à interdire l'utilisation du fluorure de sulfuryle, un gaz à effet de serre synthétique extrêmement nocif dont le potentiel de réchauffement planétaire est plus de 4 500 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, à ces fins de fumigation. Dans ce qui équivaut à une interdiction effective, l'UE envisage de retirer les approbations pour la poursuite de l'utilisation biocide du fluorure de sulfuryle, en raison d'un manque de données sur les risques pour la santé humaine que représente le produit chimique.

Le groupe INTRESO produit BLUEFUMEtm, une solution de remplacement au fluorure de sulfuryle hautement efficace et durable pour l'environnement. BLUEFUMEtm est la dernière itération d'un produit chimique éprouvé, le HCN, utilisé avec succès dans le monde entier depuis des décennies. Le produit du groupe INTRESO est entièrement approuvé sur de nombreux marchés, notamment dans l'UE, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, au Maroc et en Afrique du Sud. Il a été soumis à des processus d'essai et d'approbation rigoureux en Australie en 2023, l'approbation réglementaire ultérieure démontrant des résultats impressionnants par rapport aux dernières normes.

Efficace et économique, BLUEFUMEtm se décompose en substances naturelles, ce qui signifie qu'il a également une empreinte environnementale beaucoup plus faible que le fluorure de sulfuryle.

En plus d'être un produit biocide, le fluorure de sulfuryle est également un produit phytopharmaceutique pour le traitement des grumes d'arbres exportées de l'UE. Dans ce cas, en outre, le produit exclusif du groupe INTRESO, Ethanedinitrile (EDNtm), est un substitut très efficace et écologiquement durable du fluorure de sulfuryle et a déjà été approuvé pour la fumigation de bois et de produits du bois dans des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Uruguay, l'Afrique du Sud et la Turquie. L'EDN a également été utilisé avec succès pendant plusieurs années consécutives en République tchèque dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence lors de leur récente épidémie de coléoptères d'écorce. Cela démontre que d'autres grands exportateurs agricoles ont progressé plus rapidement que l'UE dans l'approbation de produits chimiques de substitution qui respectent des normes modernes strictes en matière de sécurité et d'environnement.

Commentant les nouvelles restrictions potentielles à l'utilisation du fluorure de sulfuryle dans l'UE, Kade McConville, directeur exécutif du groupe INTRESO, déclare :

« Les allégations selon lesquelles il n'existe pas d'alternative disponible et hautement efficace au fluorure de sulfuryle à des fins biocides et phytopharmaceutiques ne sont tout simplement pas vraies. Nos produits, y compris EDNtm et BLUEFUME, sont des produits de substitution qui se sont révélés efficaces dans des conditions climatiques plus larges que le fluorure de sulfuryle.

Compte tenu des preuves croissantes des effets néfastes pour la santé humaine et la planète résultant du fluorure de sulfuryle, il est d'une importance vitale que les décideurs de l'UE considèrent et comprennent le fait que des solutions alternatives sont facilement disponibles pour la fumigation européenne et que, même si le fluorure de sulfuryle est une option, il n'est certainement pas la seule.

Avant ce vote capital, j'ai écrit à la Commission pour préciser que nos solutions innovantes et durables sur le plan environnemental constituent déjà une alternative efficace au fluorure de sulfuryle dans les pays avant-gardistes dotés de certaines des normes de biosécurité les plus strictes, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. »

Contexte

La fumigation est essentielle pour se prémunir des menaces d'organismes nuisibles envahissants du commerce international des matières premières, l'Europe étant confrontée à des niveaux sans précédent de foyers de coléoptères d'écorce dans les forêts de conifères 1 .

. Le fluorure de sulfuryle, le fumigant le plus utilisé dans l'UE, a un potentiel de réchauffement planétaire (PRG) plus de 4 500 fois supérieur au dioxyde de carbone.

L'utilisation du fluorure de sulfuryle est en hausse au niveau mondial.

Les négociations sur le règlement de l'UE sur les gaz fluorés, adopté en mars 2024, ont abouti à de nouvelles exigences en matière de surveillance et de récupération et ont envisagé une interdiction totale.

EDN TM présente un PRG 4 400 fois plus bas que le fluorure de sulfuryle.

présente un PRG 4 400 fois plus bas que le fluorure de sulfuryle. Pour de plus amples renseignements à propos d'INTRESO : www.intreso.com

