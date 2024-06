Incendies de forêt - INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ

Considérant tous les efforts qu'il a déployés au cours des dernières années, le gouvernement du Québec juge injustifiée la décision prise par le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique d'aller de l'avant avec l'adoption d'un...

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé d'interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de...

CarbiCrete, entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a nommé Francis Pomerleau à son conseil d'administration. M. Pomerleau est un vétéran de l'industrie de la construction, avec plus de 30 ans d'expérience dans la stimulation de la...

Le 19 juin, JinenU Solar, un leader mondial axé sur la personnalisation des modules solaires, fait son apparition à Intersolar Europe 2024. En se concentrant sur les services OEM/ODM, JinenU a parfaitement démontré sa force d'innovation et est ainsi...