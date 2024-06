LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES À ORILLIA





ORILLIA, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un investissement conjoint de plus de 8,1 millions de dollars pour construire 42 logements abordables à Orillia.

L'ensemble résidentiel Orillia, situé au 250, rue West Nord, comptera 130 appartements abordables. Il offrira des studios et des logements d'une à trois chambres aux personnes âgées, aux familles et aux personnes seules. L'immeuble comprendra aussi une salle communautaire et un centre de services sociaux.

Voici les détails du financement de l'ensemble d'habitation :?

4,8 millions de dollars de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement;

en matière de logement; 3,3 millions de dollars de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire.

L'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire s'inscrivent dans le cadre de l'Entente bilatérale Canada-Ontario aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

La construction de l'immeuble a commencé en octobre 2021, et les premiers locataires des logements y ont emménagé au printemps 2024.

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Et nous continuerons à travailler avec des partenaires, comme l'Ontario, pour que cela devienne une réalité pour tous les Canadiens. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ces appartements et je souhaite à tous ceux qui emménagent dans leur nouvelle maison le meilleur des succès au moment où ils entament ce nouveau chapitre de leur vie. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En plus d'offrir les logements abordables dont la population d'Orillia a besoin, ce financement aidera à créer une collectivité où les gens peuvent s'épanouir. Partout dans la province, on nous a dit qu'il fallait fournir des services intégrés en plus des logements pour que les personnes qui y vivent aient les ressources et l'aide dont elles ont besoin pour se bâtir un avenir meilleur. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et municipaux, car nous savons que la collaboration est essentielle pour résoudre la crise du logement. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Je suis très heureuse de me joindre au ministre Calandra aujourd'hui pour cette grande annonce qui marque une étape importante pour notre collectivité. La création de nouveaux logements, ainsi que l'offre de ressources sur place et la présence d'organismes communautaires, donnera aux résidents le soutien et la stabilité dont ils ont grandement besoin. Cette initiative reflète l'engagement de notre gouvernement à répondre aux besoins de logement et à améliorer le bien-être des collectivités. En travaillant en collaboration avec nos partenaires fédéraux, les organismes locaux et les intervenants communautaires, nous faisons des progrès tangibles dans nos efforts pour nous assurer que tout le monde a accès à un logement sûr et abordable. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - L'honorable Jill Dunlop, députée provinciale de Simcoe?Nord

« Ce nouvel ensemble résidentiel à Orillia offre non seulement des solutions de logement essentielles pour les aînés, les familles et les personnes seules, mais il intègre également des services communautaires essentiels, ce qui améliore le bien-être général des résidents. En cette période où la crise du logement abordable perdure, la réalisation de ce projet témoigne de l'engagement collectif de tous les ordres de gouvernement à veiller à ce que tout le monde ait accès à un logement sûr et abordable. Cette initiative fera d'Orillia une collectivité plus inclusive et plus forte. Nous exprimons notre gratitude aux gouvernements fédéral et provincial de leur engagement financier substantiel à l'égard de ce projet. Nous remercions aussi le comté de Simcoe de sa collaboration continue dans les efforts que nous déployons ensemble pour offrir des logements et de l'espoir aux personnes dans le besoin de notre collectivité. » - Don McIsaac, maire d'Orillia

« Le comté de Simcoe est incroyablement reconnaissant envers ses partenaires des gouvernements fédéral et provincial. Avec leur soutien, nous pouvons construire des logements, améliorer des vies et donner de l'espoir dans nos collectivités. Grâce au financement qu'ils ont accordé pour la construction du County Orillia Campus, 130 nouveaux logements abordables sont offerts aux aînés, aux familles et aux personnes seules d'Orillia. Ce nouveau complexe offrira des logements, du soutien et des services à d'innombrables membres de notre collectivité pendant très longtemps. Le conseil du comté aimerait remercier les gouvernements fédéral et provincial de s'être associés à lui pour améliorer la vie des résidents. » - Basil Clarke, préfet, comté de Simcoe

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 31 décembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 378,2 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.





est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 378,2 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. L'Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

. La montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. La plus récente loi de l' Ontario - Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements - est la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

- - est la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. L' Ontario prend des mesures pour remédier à la crise de l'offre de logements et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031.

prend des mesures pour remédier à la crise de l'offre de logements et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

