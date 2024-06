EXP nomme Dominique Nadeau au poste de vice-président exécutif, Bâtiment + industrie





SHERBROOKE, Québec, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, une firme mondiale de génie, d'architecture, de design et de services-conseils, a annoncé la promotion de Dominique Nadeau au poste de vice-président exécutif, Bâtiment + industrie.



Au fil de ses 30 années de service chez EXP, Dominique a mis son expertise à profit dans le cadre de plusieurs projets ayant façonné le paysage de la région de Sherbrooke et de plusieurs projets d'envergure à l'échelle de la province.

Sa capacité à transformer les défis en opportunités a mené à sa promotion au poste de vice-président et chef de secteur en 2016. Durant les années qui ont suivi cette promotion, il a rapidement fait croître le secteur Bâtiment + industrie, qui est passé de 286 à 540 employées et employés.

Dans son nouveau rôle, Dominique s'appuiera sur les progrès réalisés à ce jour et continuera de faire croître son secteur et l'expertise de celui-ci en favorisant une culture axée sur l'innovation et les résultats.

«?Dominique a su démontrer un leadership exceptionnel, contribuant à la croissance significative du secteur Bâtiment + industrie. Il a mis en oeuvre une stratégie guidée par l'excellence opérationnelle, la spécialisation technique et le développement de ses employées et employés. Sous sa direction à titre de vice-président exécutif, le secteur Bâtiment + industrie continuera de prospérer et offrira encore plus de solutions de pointe à nos clients?», a déclaré Mark Dvorak, président et chef de l'exploitation d'EXP.

Dominique est membre du conseil d'administration d'EXP. Il détient un baccalauréat en génie civil et une maîtrise en administration des affaires, tous deux de l'Université de Sherbrooke.

À propos d'EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d'innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d'ingénierie, d'architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier.

L'héritage professionnel d'EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d'ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales. Depuis, EXP est devenue une firme pluridisciplinaire qui offre des services complets et réalise des projets pour des clients et des collectivités des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, des milliers d'employés créatifs à l'échelle d'EXP travaillent ensemble pour explorer les possibilités, année après année.

