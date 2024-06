HGrégoire de nouveau récipiendaire du Prix Canadien d'excellence en affaires pour les entreprises privées





Pour une deuxième année consécutive, HGrégoire a remporté le Prix Canadien d'excellence en affaires pour les entreprises privées. Un nombre très limité d'entreprises canadiennes sont choisies pour recevoir ce prix. Les entreprises sélectionnées doivent répondre à la rigueur des exigences d'Excellence Canada, et démontrer une approche stratégique pour ravir leurs clients, impliquer leurs employés et favoriser une culture d'innovation sur leur lieu de travail.

« Cette reconnaissance est une belle preuve de la réussite de notre stratégie, basée sur l'innovation, qui consiste à mettre le client à l'avant-plan, explique John Hairabedian, président de HGrégoire. Nous sommes fiers d'être parmi les quelques compagnies privilégiées à se voir décerner ce prix à travers le pays. »

« Cette année, nous sommes heureux de reconnaître 26 organisations canadiennes pour leurs réalisations, déclare Allan Ebedes, président d'Excellence Canada à l'origine de ce prix. Il a fallu énormément de travail et d'engagement de la part de tous les membres de ces organisations pour répondre aux exigences de ce prix, et nous sommes ravis de célébrer cet accomplissement avec eux lors de notre jubilé de rubis en octobre, marquant notre 40e anniversaire de célébration de l'excellence canadienne. »

Un événement de reconnaissance aura lieu au Delta Hotels de Toronto, le 28 octobre prochain dans le cadre du 40e anniversaire du Prix Canadien de l'excellence. Cet événement rendra hommage aux lauréats actuels et passés, tout en honorant l'héritage durable d'Excellence Canada.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos du Prix Canadien d'excellence en affaires

Les Prix canadiens d'excellence en affaires pour les entreprises privées présentés par Excellence Canada et PwC Canada sont décernés sur une base annuelle, à l'échelle nationale. Cette désignation spéciale a pour but de récompenser les entreprises qui emploient une approche stratégique pour améliorer leur rendement et atteindre leurs objectifs, quelle que soit l'industrie à laquelle elles appartiennent.

20 juin 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :