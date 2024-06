Québec investit 2,25 M$ dans un nouveau programme qui rehaussera la compétitivité des fournisseurs miniers





MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'octroi d'une subvention de 2?248?975 $ à Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) pour soutenir la mise en oeuvre du nouveau programme Podium Mines dans le but de favoriser la compétitivité des fournisseurs miniers québécois.

Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ, et de M. David Cataford, chef de la direction de Minerai de fer Québec (MFQ), la première société minière à collaborer à ce programme.

Accroître la compétitivité

Le programme consiste en la réalisation de diagnostics d'entreprises du secteur minier et de projets d'amélioration de la performance organisationnelle. D'une durée de trois ans, il prévoit l'accompagnement d'une trentaine de fournisseurs miniers dans le déploiement d'un projet d'amélioration et, pour certains d'entre eux, dans la mise en oeuvre d'une initiative numérique.

Podium Mines vise à rehausser la qualification et la performance des fournisseurs miniers dans toutes les fonctions de l'entreprise, avec une attention particulière sur l'intégration des technologies numériques, afin qu'ils puissent mieux s'adapter aux besoins des sociétés minières et faire face à la concurrence étrangère.

Un volet nordique, intégré au programme grâce à une contribution financière de 327?575 $ de la Société du Plan Nord, permettra d'offrir un soutien financier additionnel aux fournisseurs miniers situés en territoire nordique. Ce soutien s'inscrit dans une des 45 actions du Plan d'action nordique 2023-2028.

Citations :

«?En plus de propulser les entreprises participantes à un niveau supérieur, le programme Podium Mines servira à consolider la position du Québec parmi les meilleurs écosystèmes miniers au monde. Le virage numérique est un pan essentiel du développement de notre secteur minier, et la contribution de Podium Mines à cet égard sera précieuse. Merci à STIQ d'avoir élaboré et de coordonner cette initiative porteuse pour le secteur minier, laquelle va bénéficier aux fournisseurs miniers d'ici, mais également à toute l'économie québécoise. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à cet appui important du Ministère, nous sommes très fiers de pouvoir offrir aux fournisseurs du secteur minier de toutes les régions du Québec le programme Podium Mines. Basée sur notre approche Podium, éprouvée dans plusieurs secteurs d'activités depuis une quinzaine d'années, cette initiative permettra à des fournisseurs miniers stratégiques de rehausser leur compétitivité. À la suite d'un diagnostic objectif, réalisé par nos conseillers manufacturiers d'expérience, les entreprises pourront déployer des projets d'amélioration ciblés selon leurs priorités. Podium Mines permettra aussi de resserrer les liens entre les donneurs d'ordres et leurs fournisseurs québécois. »

Richard Blanchet, président-directeur général, STIQ

«?Notre engagement dans le programme Podium Mines s'inscrit dans notre vision de contribuer à la croissance économique des communautés, particulièrement celles des Premières Nations, qui accueillent nos opérations. L'approvisionnement local et régional est une priorité chez MFQ, et il allait donc de soi d'appuyer la performance opérationnelle de nos fournisseurs qui contribuent au succès du site minier du lac Bloom et à nos projets de croissance. Ensemble, nous continuons de bâtir un savoir-faire de classe mondiale en matière d'exploitation et de transformation responsable du fer de haute pureté, un minerai critique et stratégique pour la décarbonation de l'industrie de l'acier. »

David Cataford, chef de la direction de Minerai de fer Québec

Faits saillants :

Le coût total du programme étant évalué à 2?873?750 $, un montant de 624?775 $ sera financé par les fournisseurs miniers participants, ce qui démontre leur engagement dans la démarche.

STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Également maître d'oeuvre des programmes Podium Transport et Podium Manufacturier, STIQ a réalisé plus de 750 diagnostics d'entreprises à travers ses programmes d'amélioration de la performance des fournisseurs.

L'initiative vise, d'une part, à augmenter l'efficience des activités des entreprises d'exploitation minière au Québec, un objectif du Plan d'action 2023-2025 pour la mise en oeuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020- 2025, et , d'autre part, à améliorer la compétitivité et la performance des fournisseurs nordiques du secteur minier, un objectif du Plan d'action nordique 2023-2028.

Pour plus d'information sur le programme Podium Mines, consultez le feuillet du programme ou visitez le site de Sous-traitance industrielle Québec (STIQ).

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca

- twitter.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

