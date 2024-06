Nantes à l'année : Air Transat annualise ses vols depuis Montréal





La compagnie bonifie également ses vols vers Marrakech et Puerto Vallarta pour la saison hivernale

MONTRÉAL, le 20 juin 2024 /CNW/ - Air Transat est heureuse d'annoncer qu'elle propose désormais ses vols vers Nantes, en France, tout au long de l'année. De plus, la compagnie ajoute une fréquence supplémentaire à sa nouvelle desserte vers Marrakech, au Maroc, ainsi que vers Puerto Vallarta, au Mexique. Ces nouvelles options, toutes offertes au départ de Montréal, sont disponibles dès maintenant pour réservation sur le site web d'Air Transat.

Annualisation de la route vers Nantes

Air Transat solidifie son titre de premier transporteur entre le Québec et la France en annualisant sa route exclusive reliant Montréal et Nantes. Les adeptes de voyages pourront donc s'envoler vers cette destination de l'Ouest de la France les vendredis et les dimanches de novembre à avril prochain. Il s'agit de la quatrième destination française offerte à longueur d'année, aux côtés de Paris, Marseille et Lyon.

« Nantes s'inscrit dans la continuité de l'annualisation de nos dessertes vers les provinces françaises, déclare Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Cela permettra non seulement à nos passagères et passagers de découvrir cette région magnifique de la France toute l'année, mais facilitera également les retrouvailles familiales pour l'importante communauté française installée à Montréal. »

Bonification du programme vers Marrakech et Puerto Vallarta

Inauguré le 12 juin dernier, le service sans escale exclusif entre Montréal et Marrakech sera renforcé grâce à l'ajout d'une fréquence hebdomadaire supplémentaire, du 12 février au 24 avril. Une fréquence supplémentaire sera également ajoutée du côté de Puerto Vallarta, du 11 février au 25 mars.

Rappelons que ces destinations sont aussi disponibles depuis plusieurs autres villes canadiennes, incluant Toronto, grâce aux vols domestiques en correspondance avec son partenaire Porter Airlines*. De plus, les vols vers Marrakech sont disponibles depuis Toronto via une correspondance avec un vol d'Air Transat de Toronto à Montréal.

Ces vols additionnels seront principalement opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO2 and NOx) de leur catégorie.

*Seuls les vols de Porter Airlines pour des voyages jusqu'au 25 mars 2025 peuvent actuellement être réservés sur le site web d'Air Transat. Des options de réservation pour des voyages après cette date seront disponibles dans les semaines à venir.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement.?Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5?000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs pour la 5 e fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023

fois aux World Airline Awards de Skytrax 2023 Parmi les meilleurs employeurs et les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada au palmarès de Forbes.

