Glen Dimplex Americas annonce la distribution directe des produits Convectair et Dimplex au Canada





CAMBRIDGE, ON, le 20 juin 2024 /CNW/ - Glen Dimplex Amériques a le plaisir d'annoncer qu'à compter du 16 septembre 2024, elle assumera la vente et la distribution directe de tous les produits Convectair et Dimplex dans le marché de la distribution électrique au Canada. Ce changement fait suite à la décision de Glen Dimplex Americas de mettre fin à son entente de distribution avec Ouellet Canada Inc, qui était en vigueur depuis 2020.

Sherief Mohamed, PDG de Glen Dimplex Americas, a affirmé l'engagement de l'entreprise envers le marché canadien : "Nous sommes pleinement engagés dans le marché de la distribution électrique au Québec et dans l'ensemble du Canada. La force de nos marques et de nos produits, combinés à notre service à la clientèle de toute première qualité, nous permettra d'apporter encore plus de valeur à nos partenaires et à nos clients."

Afin d'assurer une période de transition fluide, Glen Dimplex Americas a nommé Nicholas Delle Donne, basé au Québec, au poste de directeur national des ventes pour le réseau canadien de distribution d'appareils électriques. De plus, EDP Electrique Inc. a été nommé représentant des ventes pour la distribution électrique au Québec et dans la région d'Ottawa.

"Ces nominations assureront une transition harmonieuse et efficace pour nos clients et nos entrepreneurs", a ajouté M. Mohamed.

À propos de Glen Dimplex Americas

Glen Dimplex Americas est déterminé à diriger la transition vers un avenir durable. Opérant à travers l'Amérique du Nord, leur portefeuille comprend des marques reconnues dans l'industrie telles que Dimplex, Cadet et Convectair, offrant des solutions complètes pour le confort résidentiel et commercial, allant des chauffages électriques aux cheminées et aux systèmes de contrôle. En tant que division du Glen Dimplex Group, l'un des plus grands fabricants mondiaux de chauffage électrique, Glen Dimplex Americas bénéficie d'un réseau mondial, contribuant à la présence significative du groupe sur le marché. Basé à Dublin, en Irlande, le Glen Dimplex Group exploite plus de 40 marques dans 80 pays.

20 juin 2024 à 09:59

