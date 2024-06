Top Aces effectue la première mission d'entraînement au combat aérien au Canada avec des avions A-4 Skyhawks modernisés





MONTRÉAL, 20 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces, le principal fournisseur mondial d'entraînement aérien avec adversaire avancé (ADAIR) et de formation des contrôleurs interarmées de la finale de l'attaque (JTAC) pour les forces alliées, est fier d'annoncer la réussite de sa première mission d'entraînement au Canada avec l'appareil A-4 « Advanced Aggressor Fighter » (AAF). Cet événement marque le début de la prestation de services AAF, stipulée dans un amendement au contrat de services de formation aéroportée sous contrat (CATS) avec Top Aces, tel qu'annoncé par le gouvernement du Canada en décembre 2023.



Réputé pour son sens de l'innovation et ses efforts de collaboration avec ses clients afin de faire évoluer son offre de services, Top Aces est le partenaire de confiance des Forces armées canadiennes (FAC) en matière de formation depuis 2005. Les deux premiers appareils A-4 AAF sont arrivés au Canada à la fin du mois de mai, complétant ainsi la flotte d'agresseurs canadiens composée d'appareils Dassault / Dornier Alpha Jets et Bombardier Learjet 35.

Chaque appareil A-4 AAF est équipé du « Advanced Aggressor Mission System » (AAMS) à architecture ouverte exclusif à Top Aces, d'un radar à réseau actif à balayage électronique (AESA), et de capacités de liaison de données tactiques. La configuration AAF peut reproduire les systèmes avancés d'un avion de chasse de menace proche.

La première mission effectuée cette semaine a mis en vedette un appareil A-4 AAF ainsi qu'une formation d'appareils Alpha Jets, effectuant un entraînement au combat aérien en soutien aux pilotes d'avions CF-18 de l'ARC basés à la 4e escadre de Cold Lake, en Alberta. En plus d'améliorer la formation des équipages des CF-18, l'introduction des A-4 AAF permet à l'ARC de recentrer ses ressources internes sur des activités de formation de plus grande valeur, en particulier dans le cadre de sa préparation à la transition vers l'avion F-35.

« Le service est la valeur qui guide notre organisation. En tant que fière entreprise canadienne, Top Aces s'engage à fournir à l'ARC des solutions d'entraînement de pointe afin que nos militaires soient parfaitement préparés à toute mission que leur confie leur pays », a déclaré Paul Bouchard, président-directeur général de Top Aces.

James « Preston » Manning, vice-président pour le Canada de Top Aces Inc. conclut : « L'approche avant-gardiste du Canada à l'égard du programme CATS a incité les forces aériennes du monde entier à lui emboîter le pas. D'autant plus que leurs homologues alliés se tournent vers des flottes de 5e génération, ils reconnaissent de plus en plus l'importance de cette industrie pour l'efficacité opérationnelle, l'allongement de la durée de vie des flottes et le soutien du service continu des vétérans. »

À propos de Top Aces

Top Aces fournit une formation avancée ADAIR et JTAC aux principales forces aériennes du monde. Elle possède la plus grande flotte d'avions de combat commerciaux en service actif et est la première entreprise au monde à avoir acquis l'appareil F-16 supersonique. La formation critique de Top Aces améliore l'état de préparation opérationnelle des forces de combat en leur apportant une expérience du monde réel, tout en créant des économies significatives et en prolongeant le cycle de vie des flottes militaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.topaces.com

