Yinergy fait ses grands débuts à Intersolar 2024 : Une journée d'ouverture spectaculaire





MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Yinergy a fait forte impression lors de la première journée d'Intersolar 2024, en présentant une gamme de produits avancés conçus pour révolutionner le paysage des énergies renouvelables. Sur le stand n° B4-570, les visiteurs ont pu découvrir les dernières offres de Yinergy, qui mettent l'accent sur leur haute efficacité et leur innovation.

Les onduleurs hybrides triphasés, les onduleurs monophasés et les onduleurs résidentiels de la prochaine génération ont notamment été présentés. L'onduleur hybride triphasé, dont le composant principal est un MOSFET, est doté d'algorithmes de suivi MPPT profondément optimisés. Cela garantit une grande efficacité tout en simplifiant l'installation, ce qui la rend plus conviviale. Avec un indice de protection IP66, il est adapté à divers environnements, garantissant un fonctionnement sûr et fiable. Fait remarquable, il est compatible avec plusieurs grandes marques de piles, dont Sunwoda et Pylontech.

L'onduleur résidentiel de nouvelle génération se distingue par son design impressionnant et élégant. Selon le personnel du stand, ce modèle offre également des améliorations significatives en termes de performances, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les ménages modernes.

En outre, Yinergy a présenté un modèle de son armoire de stockage d'énergie "tout-en-un" à usage commercial et industriel. Les membres du personnel ont révélé que ce produit a déjà atteint environ 2GW de livraisons sur le marché chinois, ce qui souligne sa fiabilité et sa popularité.

L'excitation a atteint son paroxysme à 16 heures avec un Happy Hour organisé sur le stand. Des représentants de l'assistance locale et des experts techniques étaient présents pour répondre aux questions des visiteurs. L'atmosphère était dynamique et accueillante, les invités profitant de boissons et d'en-cas gratuits.

La participation de Yinergy à Intersolar 2024 souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction des clients. Grâce à ses solutions hautement compatibles et à ses produits de pointe, Yinergy est prête à mener la révolution des énergies renouvelables, en fournissant des solutions efficaces et conviviales pour les applications résidentielles et commerciales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443684/Yinergy.jpg

20 juin 2024 à 09:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :